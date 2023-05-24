Интегратор CTI представил CTI JAM – мультимедиа шлюз для аппаратных кодеков ВКС

Компания CTI, системный интегратор, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, разработала универсальный мультимедийный USB-шлюз CTI JAM. Решение позволяет сохранить вложенные инвестиции в оборудование для организации видеоконференцсвязи и использовать его с новыми программными клиентами ВКС-системы. Об этом CNews сообщили представители CTI

Традиционно для проведения видеоконференций в переговорных комнатах применялись специализированные устройства – аппаратные кодеки, которые обеспечивали высокое качество видео и звука. Кодек является центральным узлом клиентского терминала ВКС, к которому подключается различное периферийное оборудование. Чтобы применять приобретенное ранее оборудование западных вендоров, многие компании сегодня вынуждены искать альтернативные решения для организации встреч и онлайн-коммуникаций. Такая потребность еще больше возрастает в связи переходом на платформы, основанные на WebRTC и программных клиентах, где нет необходимых шлюзов для подключения терминалов ВКС к конференциям.

Компания CTI, осознавая проблемы своих клиентов, разработала удобный мультимедийный USB-шлюз CTI JAM, который позволяет подключить имеющийся аппаратный кодек видеоконференцсвязи с минимальными затратами.

«CTI JAM является идеальным решением для организаций, которые уже имеют установленные аппаратные кодеки ВКС и хотят сохранить их стандартную функциональность, но при этом иметь возможность работать с любым программным клиентом ВКС-системы. CTI JAM дает вторую жизнь дорогостоящему устройству и позволяет использовать его с российскими ВКС без необходимости покупки новых видеокамер и микрофонов», – сказал Альберт Исламов, директор департамента коммуникационных сервисов интегратора CTI.

CTI JAM позволяет сохранить текущий функционал аппаратного кодека, например, кодек может продолжать работать в инфраструктуре заказчика по протоколу H.323 или SIP. При подключении USB-интерфейса от мультимедиа шлюза CTI JAM система автоматически переключается на использование программного ВКС-клиента, установленного на ноутбуке, определяет новое оборудование – внешний микрофон, аудиосистему и видеокамеру аппаратного кодека. Теперь клиенты могут использовать свой существующий аппаратный кодек с любым программным клиентом на своем персональном компьютере или ноутбуке.

Первые пилотные проекты уже запущены у компаний-заказчиков CTI.

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Компания CTI (Communications. Technology. Innovations) – системный интегратор, поставщик ИT-решений и облачных услуг на территории России и стран СНГ. Входит в топ-25 крупнейших ИТ-компаний по показателю эффективности ведения бизнеса по версии CNews. Компания имеет 20-летний опыт реализации и поддержки комплексных проектов различного масштаба и уровня сложности по таким направлениям, как бизнес-коммуникации и контакт-центры, телекоммуникационные и сетевые решения, информационная безопасность, центры обработки и хранения данных, Интернет вещей, системы видеонаблюдения и аналитики, комплексный аутсорсинг.