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Автоматизация бьет по кассирам и продавцам в российской рознице. В главной опасности женщины

Число продавцов и кассиров в России в 2023-2025 гг. сократилось на 9,1% - до 5,16 млн человек. При этом общая занятость за тот же период выросла на 1,1%, до 74,45 млн человек. Так, доля продавцов и кассиров среди всех работающих упала до 6,9%. В 2017-2023 гг. она держалась на уровне 7,5-7,7%. 83,2% от всех продавцов - женщины. Это связано в том числе с переходом розничной торговли на автоматизацию рабочих процессов, отмечают эксперты.

Сокращение числа сотрудников

Переход розничной торговли на автоматизацию приводит к сокращению числа продавцов и кассиров, такие данные в сентябре 2026 г. приводит «Т-Ж» на основе расчетов Федеральной службы государственной статистики (Росстат) России.

Число продавцов и кассиров в России с 2023 г. по 2025 г. сократилось на 9,1% - до 5,16 млн человек. При этом общее количество занятых в стране за тот же период выросло на 1,1% - до 74,45 млн человек. В результате доля продавцов и кассиров среди всех работающих снизилась до 6,9%. В 2017-2023 гг. она держалась на уровне 7,5-7,7%.

Несмотря на сокращение, продавцы остаются второй по численности профессией в России. В 2025 г. больше было только водителей - 6,69 млн человек. 83,2 % продавцов - женщины.

Уменьшение торговых объектов и автоматизация

Количество продавцов и кассиров падает из-за сокращения числа торговых объектов, отмечает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Эта тенденция стала особенно заметна в 2025 г. и в 2026 г. усилилась. После снижения порога для применения налога на добавленную стоимость (НДС) по упрощенной системе налогообложения часть представителей малого бизнеса была вынуждена закрывать ставшие нерентабельными магазины.

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«Лента»
Пресс-служба «Ленты»

Другой важный фактор - активное внедрение касс самообслуживания и других автоматизированных форматов. Технологическим лидером среди продуктовых продавцов является X5: из примерно 140 тыс. действующих касс компании более 70 тыс. приходится на аппараты самообслуживания., информировал CNews.

По данным «Infoline-аналитики», в результате одновременно сокращается как число торговых объектов, так и количество сотрудников в расчете на один магазин. На численность продавцов также влияет рост доли крупнейших торговых сетей и современных форматов с самообслуживанием. Дополнительным фактором становится изменение организации торговли внутри магазинов. Розничная торговля, в частности, переходят от продажи готовой еды через прилавок к реализации упакованной продукции в формате самообслуживания, что позволяет обходиться меньшим числом сотрудников.

Одновременно идет универсализация персонала: работники магазинов берут на себя несколько функций. При этом возникают и новые потребности. Например, развитие собственных пекарен в торговых сетях увеличивает спрос на соответствующий персонал. По оценке Бурмистрова, количество таких пекарен у крупнейших сетей уже достигло около 30 тыс.

Причины сокращения

Сокращение числа продавцов и кассиров связано в том числе с дефицитом персонала, характерным как для розничной торговли в 2026 г., так и для ряда других отраслей, отмечает представитель «Магнита». На фоне нехватки кадров компании повышают производительность труда и автоматизируют рутинные операции, что снижает потребность в сотрудниках линейных профессий. При этом розничная торговля расширяет круг потенциальных кандидатов, вводят гибкие и индивидуальные графики, а также развивают программы адаптации, обучения и удержания сотрудников.

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Продавцы и кассиры по-прежнему остаются самыми востребованными специалистами в торговле, подчеркивает председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов со ссылкой на исследование ассоциации. На них приходится 65% вакансий против 68% в 2025 г. Одновременно растет спрос на сотрудников, отвечающих за управление и развитие торговых процессов: доля вакансий администраторов магазинов увеличилась с 8% до 11%, мерчандайзеров - с 7% до 9%.

По данным «Infoline-аналитики», такое перераспределение связано с изменением структуры занятости в торговых залах. Многие рутинные операции автоматизируются, но их по-прежнему сопровождает персонал. При этом больше рабочего времени уходит на задачи, требующие квалифицированного общения с покупателями. Меняются и функции работников внутри магазина: кассир, например, может перейти на позицию администратора торгового зала или зоны касс самообслуживания. Развитие онлайн-торговли одновременно увеличивает спрос на сборщиков заказов, курьеров и сотрудников дарксторов. В ближайшие годы, по мнению аналитиков, в рознице будут более востребованы администраторы касс самообслуживания и сотрудники складов, умеющие управлять роботизированными системами.

Появление новых профессий

Развитие онлайн-продаж действительно способствует росту востребованности курьеров и сборщиков заказов. В розничной торговли также активно развивается дарксторы - точки, предназначенные не для обслуживания посетителей, а для сборки онлайн-заказов. Поэтому сокращение числа традиционных продавцов и кассиров сопровождается появлением других профессий в розничной торговли.

Эксперты считают, что тенденция по снижению количества таких специалистов, в том числе в расчете на один магазин, в ближайшее время будет только усиливаться и после 2026 г.

Изменения в других профессиональных группах

Заметно сократилась численность работников и в ряде других сфер. Количество неквалифицированных сотрудников по сбору мусора за два года уменьшилось на 258 тыс. человек, работников служб охраны граждан и собственности - на 252 тыс., водителей и операторов подвижного оборудования - на 224 тыс.

Одновременно выросло число среднего медицинского персонала (+339 тыс.), специалистов высшего уровня квалификации в области науки и техники (+315 тыс.), работников сферы индивидуальных услуг (+278 тыс.) и специалистов в области образования (+192 тыс.).

Антон Денисенко

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