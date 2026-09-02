Власти собираются ввести льготы для разработчиков ИИ. Планируют налоговые вычеты до 20 миллиардов на каждую компанию

В России разрабатываются дополнительные меры поддержки создателей национальных и суверенных больших фундаментальных ИИ-моделей. Одна из предлагаемых мер — ежегодный региональный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в размере расходов на создание ИИ-модели. Его размер для одной организации до 2030 г. предлагается ограничить 20 млрд руб. при условии, что объем инвестиций компании будет минимум в пять раз выше суммы вычета.

Налоговые льготы

Российские власти обсуждают налоговые льготы ИТ-разработчикам отечественных моделей с технологией искусственного интеллекта (ИИ), об этом говорится в предложениях отрасли, направленных в Минцифры в конце июля 2026 г. «Ведомости» ознакомились с документом. Среди предложений — инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль до 20 млрд руб.

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В рамках подготовки подзаконных актов к вступившему в июле 2026 г. закону об ИИ ведется разработка мер поддержки ИТ-разработчиков национальных и суверенных больших фундаментальных ИИ-моделей. Среди ключевых предложений — ежегодный региональный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в сумме расходов, понесенных на создание ИИ-модели.

Инвестиционный налоговый вычет

Порог получения льготы предлагается установить в размере не более 20 млрд руб. на одну организацию до 2030 г. При этом компания-разработчик должна вложить в пять раз больше средств.

Вычет можно будет применять к расходам на создание ИИ-модели, а также на приобретение соответствующего ИТ-оборудования.

Авторы документа предполагают, что основным регионом действия механизма станет Москва: по оценкам ключевых отечественных ИТ-разработчиков больших фундаментальных ИИ-моделей, на столицу приходится 90% расходов, которые могут попасть под вычет.

Повышающие коэффициенты и страховые взносы

Среди других мер — повышающие коэффициенты при учете расходов на развитие и совершенствование ИИ-моделей, а также пониженные страховые взносы. В частности, предлагается признавать расходы ИТ-разработчиков национальных и суверенных ИИ-моделей в трехкратном размере от затрат на создание ИИ-модели. По оценке авторов, такой механизм позволит компенсировать до 50% вложенных инвестиций за счет экономии на налоге на прибыль. Расходы на дообучение предлагается капитализировать и учитывать как стоимость новой ИИ-модели. После дообучения такие ИИ-модели смогут включаться в реестр российского программного обеспечения (ПО) как новое ПО.

Другая мера позволяет в двойном размере признавать расходы на доработку программ с помощью ИИ-модели, а также последующие доработки программ из реестра Минцифры. Это даст возможность возвращать компаниям-разработчикам от 5% до 25% вложенных инвестиций.

Для организаций, участвующих в разработке и распространении ИИ-моделей, предлагается установить пониженную ставку страховых взносов до 7,6%. Авторы документа также предлагают ввести нулевую ставку для юридических лиц, входящих в группу с ИТ-разработчиком суверенной или национальной ИИ-модели и участвующих в ее разработке и дистрибуции. Список таких компаний должен утверждаться Правительством России, но не будет распространяться на кредитные организации.

Статус обсуждения

О возможном выделении средств из бюджета на поддержку отечественных ИИ-разработчиков «Ведомостям» рассказали источник в ИТ-компании и подтвердили два собеседника, близкие к Правительству России.

Представитель Минцифры сообщил, что предложения по дополнительным мерам поддержки российских ИТ-разработчиков ИИ-моделей находятся в стадии проработки и обсуждаются с участниками отрасли и заинтересованными ведомствами.

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердил, что работа продолжается в рамках рабочей группы, созданной по решению правительственной подкомиссии по развитию и внедрению ИИ-технологий. «С участием бизнеса обсуждаются различные меры поддержки отечественных ИИ-решений — как финансовые, так и нефинансовые», — отметил он.

Финальные же решения по конкретным инструментам и объемам поддержки 2 сентября 2026 г. еще не приняты.

Оценки экспертов

Сооснователь и главный исполнительный директор RetailCRM Дмитрий Бороздин подчеркивает, что развитие собственных больших языковых моделей — дорогой и длительный процесс: даже один качественный цикл может стоить сотни миллионов рублей.

Директор по машинному обучению Positive Technologies Андрей Кузнецов отмечает, что основные затраты при обучении ИИ-моделей — это вычислительные мощности, электроэнергия, сборка и разметка данных. Если такие расходы войдут в базу повышающего коэффициента, это может стать хорошим стимулом для отраслевых компаний. Льготные ставки страховых взносов, по его мнению, помогут снизить значимую статью затрат — фонд оплаты труда инженерных команд — и дадут эффект уже в коротком горизонте.

Заведующий ИИ-кафедрой Финансового университета при Правительстве России Михаил Коротеев, напротив, считает, что в предложенном виде меры не станут определяющими. Разработка фундаментальных ИИ-моделей, по его оценке, требует не столько финансовой поддержки, сколько дефицитных вычислительных ресурсов и электроэнергии.

К числу ИТ-разработчиков, которые могут получить поддержку, можно отнести Сбербанк и «Яндекс», говорит основатель ИТ-интегратора AWG и платформы SkillStaff Александр Хачиян. Однако для страны с таким масштабом технологического рынка и кадрового потенциала этого недостаточно. Сам факт появления законодательной инициативы, по его мнению, может стать позитивным сигналом и для других ИТ-компаний, готовых инвестировать в собственные ИИ-продукты.

Собеседник «Ведомостей», близкий к Правительству России, сообщил, что на поддержку смогут рассчитывать ИТ-разработчики больших фундаментальных ИИ-моделей, включающих более 1 млрд параметров. В России таких решений несколько десятков. К ним относятся, в частности, ИТ-разработки Сбербанка, «Яндекса», Т-банка, MWS (МТС), «Норникеля», «Авито» и других компаний.

Источник в ИТ-компании отмечает, что ориентация на крупнейших игроков заложена в самой конструкции льгот: выбранный лимит имеет смысл только для компаний с налоговой базой в сотни миллиардов рублей. Организации с более скромными инвестициями вряд ли смогут «выбрать» всю льготную сумму. Это означает, что норма слабо учитывает бизнес с сильными командами по исследованию, ИТ-разработки и внедрению новых ИТ-продуктов, но относительно небольшой налоговой базой. По мнению собеседника, линейка поддержки не должна ограничиваться ИИ-моделями общего назначения от Сбербанка или «Яндекса», а должна охватывать и отраслевую ИИ-разработку.