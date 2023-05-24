Безбумажный офис F.Doc доступен в CRM-системе для автобизнеса «Нетикс трицепс»

Сервис безбумажного подписания документов F.Doc стал доступен в специализированной CRM-системе для автосервисов, СТО и автомагазинов «Нетикс трицепс». Бесшовная интеграция сервиса с учетной системой дает возможность работающим в ней организациям быстро, просто и безопасно подписывать документы в электронном в виде со своими клиентами — физическими лицами. Об этом CNews сообщили представители F.Doc.

Договор оказания услуг, заказ-наряд, акт выполненных работ или акт приема-передачи — эти и другие документы теперь могут подписываться за пару кликов непосредственно в CRM-системе с помощью юридически значимой ПЭП (простой электронной подписи).

Автосервис или автомагазин подключает сервис Безбумажный офис F.Doc в CRM «Нетикс трицепс», после чего получает доступ к опции. Для того, чтобы начать обмениваться с клиентом электронными документами, необходимо подписать с ним соглашение об электронном документообороте и согласие на обработку персональных данных. Это обязательное условие законного подписания документов в электронном виде.

В процессе работы менеджер компании готовит необходимые документы в CRM-системе, но не отправляет их на печать, а выбирает интегрированный в «Нетикс трицепс» сервис F.Doc, который отправляет клиенту СМС со ссылкой на них для подписания в электронном виде. Клиент получает СМС, переходит по ссылке, читает документы и подписывает нажатием одной кнопки в смартфоне. Все документы хранятся в защищенном архиве с доступом для организации и клиента 24/7.

«Бесшовная интеграция F.Doc с «Нетикс трицепс» даст возможность пользователям CRM-системы упростить и ускорить процесс подписания документов в электронном виде со своими клиентами. Оптимизация и автоматизация документооборота может помочь в расширении воронки продаж: экономия времени и ресурсов при работе с документами способствует повышению скорости обслуживания и улучшению клиентского сервиса, — сказал директор сервиса «Безбумажный офис» F.Doc Михаил Легченко. — F.Doc активно работает с автобизнесом, развивая отрасль и помогая автосервисам и автодилерам становиться технологичнее, удобнее и оперативнее. Такой формат работы уже становится стандартом. Технологию безбумажного офиса используют лидеры отрасли, например, Fit service».

«Наша компания занимается автоматизацией автобизнеса за счет внедрения ИТ и бизнес-технологий. Ежедневно мы помогаем в работе сотням автосервисов: от небольших гаражных СТО до сетей с десятками станций. «Нетикс трицепс» стал одной из первых CRM-систем для автобизнеса, которая реализовала технологию безбумажного офиса. Уверен, что использование F.Doc в «Нетикс трицепс» будет способствовать повышению производительности наших клиентов, даст им возможность внедрять в работу передовые практики рынка. Что, в свою очередь, положительно отразится на развитии отрасли: поможет стать автомобильному бизнесу эффективнее и дружественнее для потребителя», — отметил генеральный директор «Нетикс трицепс» Иван Новгородов.

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«Безбумажный офис» F.Doc — это сервис для подписания документов в электронном виде с клиентами компании (физическими лицами). Сервис с помощью простой электронной подписи (ПЭП) позволяет подписывать онлайн различные документы: договоры, заявления и т. д. ПЭП юридически значима и соответствует 63-ФЗ «Об электронной подписи».

«Нетикс трицепс» — специализированная учетная система, разработанная компанией «Нетикс» для автосервисов и автомагазинов. Компания представлена на рынке с 2005 г., занимается автоматизацией работы авторемонтных бизнесов.