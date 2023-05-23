Horeca на пути к автоматизации: интеграция приложения Life POS и iiko

Разработчик fintech-решений Life Pay закончил интеграцию между кассово-учетным приложением Life POS и системой автоматизации работы ресторанов iiko. Теперь ресторанный бизнес может подключить комплексное решение для организации доставки и бесшовного обмена данными между программами, возможностью отслеживать статус транзакций и контролировать работу курьеров. Об этом CNews сообщили представители Life Pay.

Интеграция призвана решить проблему синхронизации данных из канала доставки с общей системой учета ресторана — CRM-системой iiko. Теперь владельцы ресторанов, кафе, булочных, кофеен и других заведений смогут организовать и оптимизировать работу сотрудников доставки без простоев и переработок, а также вести более точный и прозрачный учет заказов и связанных с ними оплат и чеков.

В организации доставки общепит сталкивается с массой проблем, касающихся оплаты и учета. Мобильные сотрудники работают с заказами в одной системе, а проводят платежи — в программе для приема оплаты, никак не связанной с первой. Перенос данных между ними часто отсутствует и технически не может быть настроен. Из-за этого возрастает риск ошибки при вводе суммы на терминале из-за спешки или невнимательности, отчего бизнес может потерять прибыль. Кроме того, усложняется ведение учета при изменениях со стороны клиента, потому что итоговая транзакция может не совпадать с изначальным заказом.

Помимо этого, как и во многих других отраслях, владельцы заведений общепита часто пользуются несколькими решениями, каждое из которых закрывает лишь отдельную потребность: ведение каталога, прием платежей, распределение заказов. Если они не связаны между собой, потери неизбежны: и времени, и денег — из-за простоев сотрудников, издержек на подключение и пользование множеством программ.

Часто возможности этих решений еще и трудно расширять, поэтому при росте и масштабировании бизнеса приходится переходить на новую систему. Это снова траты времени и денег. А интеграция нередко связана с потерей данных, внезапной несовместимостью подобранной программы с уже установленными, адаптацией к новому продукту.

Интеграция Life POS и системы iiko решает большую часть проблем владельцев ресторанов и кафе и комплексно подойти к автоматизации бизнеса.

Модуль позволяет выгружать из iiko заказы в Life POS и синхронизировать данные по сотрудникам ресторана в двух системах. Администратор заведения может назначить курьера на выполнение доставки, выбирая нужного из каталога Life POS. Исполнитель видит свои заказы, принимает платежи и фискализирует их в едином интерфейсе приложения.

При помощи интеграции Life POS и iiko сокращается время простоя сотрудников и издержки на подключение решений для организации доставки. На единой платформе бизнес создает любые варианты заказов и может гибко выстраивать графики, легко управляясь даже с форс-мажорами. Например, если кто-то из курьеров освобождается раньше, чем должен был, он берет следующий заказ в списке системы, а не ждет, пока ему назначат следующий заказ. Срочные же заказы не падают на и без того перегруженных сотрудников. У бизнеса снижаются простои курьеров и потери времени, связанные с изменением места доставки, сроков и других непредвиденных обстоятельств.

Модуль интеграции iiko и Life POS обеспечивает стабильную и моментальную передачу информации из CRM-системы iiko в Life POS и обратно. Курьер получает данные о заказе, легко вносит в них изменения на месте, и итоговая сумма автоматически меняется. Исключен человеческий фактор и ошибки при вводе суммы или изменениях в составе, повышается скорость работы курьера.

Автоматический сбор и передача информации в режиме реального времени и объединение всех терминалов курьеров в общую систему также упрощает и ускоряет ведение учета и последующее сведение отчетности по продажам. Бизнес может в несколько кликов выгрузить данные о своих точках в Life POS, увидеть всю подробную информацию по изменениям в заказах, способах оплаты, конечных суммах, поступлении средств на расчетный счет. Доставка становится максимально прозрачной: видно, какая транзакция с каким чеком связана, переведена ли по ней сумма.

Интеграция Life POS и iiko позволяет снизить издержки на покупку смарт-терминалов, касс для курьеров и на приобретение решений для маркированной продукции. Для управления заказом и его оплаты курьеру нужен только смартфон на Android. Процесс фискализации может происходить либо через удаленную облачную кассу, либо через омни-кассу: чек выбьется на подключенной к iiko кассе в ресторане, дарк-китчен или офисе. Также в Life POS предусмотрен функционал для работы с маркированной продукцией — ЕГАИС или Меркурий.

Функциональность iiko значительно расширяется с Life POS. В одной программе можно менять способы оплаты — наличные, безналичные, СБП, комбинированный платеж. Можно вносить изменения в заказ на доставке, выполнять удаленный возврат на терминалах QPos или SmartPOS, которые используют решения от Life PAY. Можно использовать каталог, вести учет по каждому курьеру, наименованию.

Для интеграции решения не нужно нанимать специалиста, как это бывает со многими другими технологическими продуктами. Готовый модуль подключается в среднем за 30 минут, и уже после регистрации и быстрого переноса данных с ним можно работать. Никаких долгих настроек, адаптаций, обучения сотрудников, никакой потери данных. Работа идет как и раньше через iiko, но благодаря модулю Life POS у CRM-системы расширяются возможности.