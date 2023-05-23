«Доверенная среда» и RAMAX Group стали партнерами по внедрению решений на основе BI & DSS платформы «Триафлай»

Компания «Доверенная среда» (входит в НКК) подписала партнерское соглашение c RAMAX Group, в рамках которого стороны предложат заказчикам решения на основе российской платформы бизнес-анализа (BI) и поддержки принятия решений (DSS) «Триафлай».

Благодаря заключенному партнерству заказчики RAMAX Group получат доступ к инструментам для оперативного многомерного анализа и визуализации данных любого объема, заложенным в отечественную BI & DSS платформу «Триафлай», разработанную компанией «Доверенная среда». Об этом CNews сообщили представители RAMAX Group.

«С ростом объемов данных, обрабатываемых в корпоративных информационных системах, и количества самих систем растет потребность заказчиков в инструментальных средствах для решения задач автоматизации управленческих решений и построения DSS-систем. На основе BI & DSS платформы «Триафлай» компании «Доверенная среда» мы сможем предложить заказчикам реализацию корпоративной аналитической экосистемы, которая в режиме реального времени обрабатывает огромные массивы структурированных и неструктурированных данных из различных источников. При этом «Триафлай» не только формирует понятные, доступные отчеты, визуализации и презентации, но также обеспечивает подготовку управленческих решений с дальнейшим планированием и контролем исполнения этих решений», — отметил Андрей Пермяков, руководитель партнерского отдела RAMAX Group.

«RAMAX Group — это объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охватывающее весь спектр потребностей заказчика — от разработки стратегии до сопровождения комплексных решений. Среди заказчиков RAMAX Group крупнейшие российские компании — лидеры рынка, представители всех ключевых отраслей экономики РФ, в том числе промышленной, нефтегазовой и ритейла. Развитие партнерства с RAMAX Group, кроме непосредственной возможности предложить заказчикам наш продукт — платформу «Триафлай», дает компании «Доверенная среда» возможность получения очень ценного отраслевого опыта, который обязательно будет учтен при дальнейшем развитии «Триафлай», расширении ее функциональности, реализации дополнительных опций, которые нужны заказчикам», — отметил Владимир Борботько, руководитель блока развития партнерского канала компании «Доверенная среда».

Платформа «Триафлай» внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Она использует свободное программное обеспечение, что гарантирует независимость от санкционных ограничений.

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Группа компаний «РАМАКС» (RAMAX Group) — это объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охватывающее весь спектр потребностей заказчика: от разработки стратегии до сопровождения комплексных решений. ГК «РАМАКС» работает на российском ИТ-рынке 30 лет, является одним из крупнейших интеграторов в транспортной отрасли России по версии CNews.

Компания «Доверенная среда» — российский разработчик программной платформы «Триафлай» класса Business Intelligence (BI). Входит в состав «Национальной компьютерной корпорации» (НКК). Деятельность компании сфокусирована на развитии платформы, создании прикладных решений для анализа данных, поддержки принятия решений, ситуационного управления и планирования.

«Триафлай» – российская BI-платформа – конструктор информационно-аналитических решений. Позволяет автоматизировать сбор, обработку, хранение, анализ и визуализацию больших объемов данных, построение отчетности и поддержку принятия решений на основе моделирования и прогнозирования. Конструкторы платформы позволяют настраивать комплексные решения во исполнение ряда указов президента России и правительства по созданию информационно-аналитических систем ситуационных центров регионов, региональных центров управления, центров управления регионами, центров управления умным городом, а также ситуационных центров корпоративных холдинговых структур.

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) — холдинг на российскогом рынке информационных технологий, обладает всеми ресурсами отечественного импортозамещения — от разработки программных систем до консалтинга, внедрения и поддержки реализуемых ИТ-решений. НКК — это более 100 ИТ-продуктов и патентов собственной разработки, 20 ИТ-брендов, три производственных площадки, партнер российских и международных производителей оборудования и программных решений. В НКК входят компании группы АО «Группа систематика» (ГКС) и ООО «Национальная платформа» – разработчик отечественной ERP-платформы «Ма-3».