«Нетрика медицина» запустила в Ставропольском крае портал здравоохранения

Компания «Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир МЕДИКА») разработала для Ставропольского края портал здравоохранения. Он повысит доступность медицинской помощи для жителей региона. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медицина».

Новый портал предоставляет ставропольцам гораздо больше возможностей. Они смогут в онлайн-режиме записаться к врачу или вызвать его на дом, посмотреть список предстоящих посещений и расписание приема, отменить запись, ознакомиться со случаями медобслуживания и результатами лабораторных анализов, а также получить телемедицинскую консультацию. Кроме того, доступна запись на вакцинацию от COVID-19.

У портала удобный и простой интерфейс, предусмотрена версия и для слабовидящих людей. Для доступа к личному кабинету потребуется только подтвержденная учетная запись единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Причем услуга записи на прием к врачу и расписание приема доступны и без создания личного кабинета.

Правительство и губернатор Ставропольского края уделяют большое внимание социальным вопросам, в том числе обеспечению населения региона доступной и качественной медицинской помощью. Проект был реализован командой «Нетрика медицина» совместно со Ставропольским МИАЦем за три месяца.

«Это очень полезный ресурс для пациентов, позволяющий без очередей и звонков записываться к врачу, на вакцинацию, получить максимум информации из своей медицинской карты. Медицинские заключения, рекомендации, результаты лабораторных исследований и прочие данные поступают в электронное хранилище со всех медицинских организаций региона. В дальнейшем возможности портала будут совершенствоваться и развиваться, а пользователям станет доступно больше полезных электронных сервисов», - сказала Лейла Чумакова, руководитель проекта по разработке портала пациента компании «Нетрика медицина».

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«Нетрика медицина» специализируется на разработке и поставке комплексных ИТ-решений для государственного и частного секторов здравоохранения. Ключевой продукт компании – интеграционная платформа «N3.Здравоохранение». Решения, созданные на базе платформы, внедрены в 20 регионах России, Министерстве здравоохранения России и ФМБА. Своим приоритетом компания считает B2B-направление – развитие сервисов цифровой медицины для частных клиник, а также наращивание компетенций в области анализа больших данных в здравоохранении и смежных областях на основе решения.