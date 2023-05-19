Цифровая платформа «Росатома» работает на всей территории Ставрополья

При технологической поддержке госкорпорации «Росатом» в Ставропольском крае развивается цифровизация городской среды и муниципального управления. АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в «Росатом») делится результатами проекта «Умное Ставрополье», признанного действенной площадкой обратной связи с населением региона. Порядка 1500 обращений поступило на рассмотрение муниципалитетов посредством цифровой платформы «Умное Ставрополье». Самыми активными пользователями выступают жители и гости Ставрополя, Железноводска и Кисловодска. Об этом CNews сообщили представители РИР.

Решение реализовано на базе интегрированной цифровой платформы, разработанной РИР. Это российский продукт, учитывающий требования к импортозамещению, он объединяет в себе сторонние системы и позволяет эффективно управлять городской инфраструктурой.

В рамках проекта все муниципальные образования Ставропольского края получили доступ к наиболее востребованным сервисам цифровой платформы «Умный город». Муниципалитеты наполнили модули информацией и разработали внутренние регламенты по работе с платформой. В результате «Умное Ставрополье» дает дополнительные возможности для прямого диалога с властью, жители принимают участие в развитии территории, оперативно информируя администрацию о проблемах или инициативах. Матрица обеспечивает бесперебойный прием обращений. Нет «ценза» на количество обращений от одного пользователя.

«Мы, как кураторы регионального сегмента ведомственного проекта «Умный город», призываем граждан активнее использовать возможности платформы и вместе делать жизнь комфортней и безопасней», - отметил директор Регионального информационно-аналитического центра Ставропольского края Сергей Рудометкин.

Воспользоваться сервисом и получать обратную связь о результатах работы по обращению жители могут, посетив официальный интернет-портал stav-smart.ru. Платформа предлагает гражданам включаться в мероприятия по цифровизации городского хозяйства, в вопросы благоустройства и улучшения качества жизни. Здесь можно не только подать жалобу, но и посмотреть статистику, решенные задачи, официальные отчеты, графики, примерные сроки принятых решений, типы проблем. Большинство проблем, с которыми обратились жители за время работы платформы, связаны с благоустройством, безопасностью, уборкой мусора. При этом большинство пользователей (более 85%) указывают конкретные проблемы, присылают фотографии или уточняют проблему в комментариях. Решения были зафиксированы по 1468 задачам.

В основе работы платформы – многократный победитель авторитетных конкурсов «Умный Железноводск». Проект охватывает все сферы жизни города, сервисами могут пользоваться не только жители (smart-fe26.ru), но и отдыхающие (fe26.ru).

В настоящее время решения «Росатома» в сфере цифровизации городской среды, ЖКХ и государственного управления применяются более чем в 100 городах России. Цифровая платформа внедряется как самостоятельное решение либо интегрируется с имеющимися программными продуктами муниципалитета и государственными сервисами.