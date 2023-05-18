«Самолет» установил в 60 городах фандоматы по сбору вторсырья

Группа «Самолет» объявила о расширении программы по сбору вторсырья – в сотрудничестве с РЖД компания установила 77 фандоматов на вокзалах в 60 городах России. Устройства принимают пустые пластиковые бутылки и алюминиевые банки, которые затем отдаются на переработку.

Первый фандомат Ecoplatform компания установила в 2021 г. в подмосковном жилом комплексе «Пригород Лесное».

На сегодняшний день в кварталах, построенных группой «Самолет», уже установлены 10 фандоматов. За два года жители проектов девелопера сдали 1,5 млн единиц тары общим весом 52 тонны. В программе приняли участие более 12 тыс. человек. Четверть собранной на переработку тары составляют алюминиевые банки, остальное – пластиковые бутылки. Такого количества вторсырья достаточно для производства почти тысячи детских велосипедов и около 100 тыс. футболок.

Для Твери, Владимира, Брянска, Архангельска, Тюмени, Новосибирска и еще почти 40 городов, в которых установлены фандоматы в рамках партнерства РЖД и «Самолета», это первый опыт с такими устройствами, принимающими вторсырье. Активнее всего вторсырье сдают москвичи и гости столицы на Ярославском, Савеловском, Павелецком и Ленинградском вокзалах.

За сдачу пустой тары в фандомат на вокзале участникам программы предоставляются бонусы от компаний-партнеров на покупку товаров и услуг. А жители комплексов от группы «Самолет» с марта 2022 г. жители могут оплачивать бонусами услуги ЖКХ.

«Раздельный сбор отходов – это ежедневная практика. Поэтому мы вкладываемся в то, чтоб инфраструктура для такого сбора от надёжных и проверенных переработчиков была максимально удобно расположена – рядом с домом, на крупных транспортных узлах и в общественных пространствах. У нас есть планы по развитию экологической инфраструктуры и в регионах, и размещение фандоматов на вокзалах – только небольшая ее часть», – отметила директор по устойчивому развитию группы «Самолет» Кира Смирнова.

Иван Гусаков, генеральный директор Ecoplatform, сказал: «Мы рады расширить партнёрство с группой «Самолет» до 50 регионов России, многие жители которых впервые получили доступ к фандоматам. В прошлом году мы обменивали накопленные баллы на услуги ЖКХ, в этом – усилили программу привилегий для регионов. «Самолет» – яркий пример компании, для которой забота об экологии тесно связана с заботой о людях. Продолжим реализовывать проекты, в которых нас объединяют общие ценности».