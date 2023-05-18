ПЭК запускает перевозки с электронными транспортными накладными

Мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК объявил о переходе на электронные перевозочные документы. В этом году компания переведет на ЭТРН перевозки с участием грузового парка «Авто-ПЭК» (входит в группу компаний ПЭК). Об этом CNews сообщил представитель «Контура».

Первым на электронные транспортные накладные перейдет Приволжский федеральный округ. ПЭК запускает перевозки на базе транспортного хаба в Октябрьском (Республика Башкортостан).

В электронной транспортной накладной ПЭК выступит грузоотправителем и грузополучателем. Обмениваться ЭТРН компания будет на круговых рейсах между складами в Ижевске, Набережных Челнах, Ульяновске, Тольятти и Оренбурге.

Игорь Алексашов, директор по транспортной логистике ПЭК, сказал: «Задача ПЭК — сделать переход на ЭДО незаметным для клиентов и партнеров. Поэтому наша компания самостоятельно доработала интерфейс площадки для обмена данными между перевозчиками, отправителями и получателями, исходя из особенностей доставки сборных грузов. Наш партнер, оператор ЭДО «СКБ Контур», интегрировал площадку с государственной системой «Электронные перевозочные документы» Минтранса РФ».

По его словам, перед тем как ЭТРН станет обязательной, государственным органам совместно с бизнесом предстоит обсудить и усовершенствовать обмен документами при замене транспортного средства в пути и переадресации груза. Сейчас, если случилась поломка в пути, произошла авария или получатель попросил изменить пункт выгрузки, только перевозчик может изменить титул накладной на платформе ГИС ЭПД Минтранса РФ. По мнению экспертов ПЭК, чтобы избежать сложностей с обменом электронными документами при внештатных ситуациях, важно предоставить возможность изменения титула накладной также и грузоотправителю.

Пока схема замены перевозчика в рейсе не отработана. Также не детализирован сценарий переоформления ЭТРН, при котором в случае поломки транспортного средства к перевозке подключается другая транспортная компания, отмечает Игорь Алексашов.

Минтранс РФ планирует сделать электронные перевозочные документы обязательными для определенных категорий товаров в 2024 году, ранее анонсировал заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов.

Павел Коптелов, руководитель продукта «Логистика» в «Контуре», сказал: «Электронная транспортная накладная — достаточно сложный для внедрения документ. Мы советуем клиентам сначала использовать его в простых сценариях, чтобы отладить технические и организационные моменты. С 1 июня 2024 г. стартует отраслевой императив, который коснется рынка алкогольной продукции. Поэтому уже сейчас следует начать подготовку к переходу на электронные перевозочные документы, чтобы успеть перестроить свои бизнес-процессы до введения обязательности».

Вадим Филатов, заместитель директора ПЭК, сказал: «Переход на электронную транспортную накладную поможет минимизировать ошибки при оформлении документов, ускорить обмен данными и сократить сроки оплаты перевозки. Но главное — повысит прозрачность отрасли. В государственной информационной системе будут доступны все данные об условиях перевозки, включая информацию о транспортном средстве, водителе, стоимости доставки и так далее. Скрыть часть информации невозможно, что поможет исключить недобросовестную конкуренцию на рынке за счет оптимизации налогов и сборов».

«СКБ Контур» получил аккредитацию Минтранса и в сентябре 2022 г. вошел в реестр операторов ИС ЭПД. Статус оператора позволяет предоставлять участникам грузоперевозок сервис для обмена электронными перевозочными документами.