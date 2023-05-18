Компания INSYTE заменила импортную систему автоматизации крупного спортивного объекта в Олимпийском парке

Российская компания-производитель оборудования для автоматизации зданий и «умного дома» INSYTE (Пермь) провела полную автоматизацию Центра единоборств в Олимпийском парке в Сочи. Предварительно компания произвела проектную замену оборудования SIEMENS и Schneider Electric, с помощью которого изначально планировалось автоматизировать здание, на оборудование INSYTE. Об этом CNews сообщили представители INSYTE.

В здании площадью более 15 тыс. кв. метров специалисты INSYTE автоматизировали все инженерные системы: от освещения и вентиляции до лифтов и устройств для маломобильных людей. Проект автоматизации включает 5000 точек мониторинга и управления, в процессе было проложено более 70 км кабелей.

Генеральный директор INSYTE Сергей Грибанов: «Проект автоматизации на основе SIEMENS и Schneider Electric был утвержден во время реконструкции здания. Продукция этих компаний – универсальная, с ее помощью можно создавать комплексы управления всеми системами жизнеобеспечения и безопасности объектов любого размера. Когда в 2022 г. из-за санкций поставки зарубежного оборудования в Россию прекратились, оборудование INSYTE осталось единственным отечественным аналогом, сопоставимым по функционалу и качеству. Мы даем 10 лет гарантии на оборудование, а реальный срок службы более 20 лет, то есть на весь срок эксплуатации здания. Объекты, внедренные нами более 20 лет назад, все еще успешно работают».

Заказчиком компании INSYTE выступил холдинг «Газпром межрегионгаз». Работы на объекте в Сочи длились девять месяцев: с августа 2022 г. по май 2023 г.

Сергей Грибанов: «Нашему заказчику в некотором смысле повезло: импортное оборудование на объекте установить еще не успели. В 2022 г. часто бывало так, что уже установленные зарубежные системы автоматизации в больших торговых центрах, в складских центрах, на промышленных объектах, отключали удаленно, в одностороннем порядке аннулировали лицензии на программное обеспечение, оборудование превращалось в бесполезное железо. Перед российскими производителями «умных» систем сейчас открыт большой рынок переоснащения самых разных объектов, на этот процесс уйдет от трех до пяти лет. Отечественным оборудованием для автоматизации сегодня активно интересуются и те, кто только собирается строить торговые и офисные центры, многоквартирные дома и т.д.».

Для автоматизации зданий пермская компания использует запатентованное оборудование собственного производства – гибридную систему управления зданиями INSYTE Hybrid Drive. Это комплекс проводных и беспроводных систем для мониторинга и управления всеми средствами жизнеобеспечения и безопасности. Среди последних проектов автоматизации от INSYTE – объекты коммунальной инфраструктуры, например, ТЭЦ в Самарской области, комплекс промышленных теплиц в Иркутске, сеть «умных» энергоэффективных остановок в Норильске и т.д.

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Центр единоборств в Олимпийском парке – это бывшая ледовая арена «Ледяной куб», во время Олимпийских игр 2014 г. там проводились соревнования по керлингу. Объект реконструировали в 2021 г., сегодня это комплекс для занятия единоборствами с тренировочными залами, гостиницей и центром спортивной медицины.

INSYTE Electronics — производитель оборудования для создания «умных домов» и автоматизации зданий с 2001 г. Компания насчитывает более 500 представительств и 15 филиалов по России и СНГ. Центральный офис и производство INSYTE находятся в Перми. Компания осуществляет полный цикл разработки, производства, поддержки и обслуживания. За 22 года работы внедрено более 14 тыс. проектов различной сложности.