В Москве искусственный интеллект научился определять рассеянный склероз по МРТ головного мозга

В Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, который распознает рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии головного мозга. Своевременная диагностика и назначение терапии могут существенно замедлить прогрессирование этого хронического аутоимунного заболевания нервной системы. Всего на сегодня искусственный интеллект в лучевой диагностике находит патологии уже по 21 клиническому направлению. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем расширять возможности искусственного интеллекта в московском здравоохранении. Теперь нейросети помогают врачам в поиске признаков рассеянного склероза на лучевых снимках. Это опасное неврологическое заболевание обычно начинает развиваться в молодом возрасте и со временем может привести к тяжелой инвалидности. Технологии искусственного интеллекта позволят медикам повысить скорость и точность его диагностики на МРТ головного мозга. Таким образом, умные алгоритмы уже ассистируют врачам в поиске патологий по 21 клиническому направлению», — сказала заммэра.

Умные алгоритмы с 2020 г. работают в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину. Проект реализуется на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы совместно с Департаментом информационных технологий. Нейросети, интегрированные в единый радиологический информационный сервис ЕМИАС, составляют описание и отмечают цветовыми подсказками области возможных патологий на медицинском изображении, производят измерения, которые представляют клиническую ценность для врача-рентгенолога при подготовке диагностического заключения.

Искусственный интеллект помогает находить на снимках лучевых исследований признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, гидроторакса, а также рака молочной железы, грыж позвоночника, мочекаменной болезни, артроза, плоскостопия и других заболеваний.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Автоматизация на основе технологий искусственного интеллекта увеличивает производительность и качество работы специалистов лучевой диагностики. Благодаря искусственному интеллекту повышается доступность медицинской помощи для пациентов. Реализация московского проекта по внедрению технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику позволяет создавать и развивать рынок сервисов искусственного интеллекта в лучевой диагностике.

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Центр диагностики и телемедицины ДЗМ – научно-практическая и телемедицинская организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы и Департамента здравоохранения Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, включая телемедицинский подход.