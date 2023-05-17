Старейший музей на Урале оцифрует редкие книги и периодическую печать на «Элар Планскан»

В Чердынском краеведческом музее имени Пушкина начали работу на новом отечественном комплексе планетарного сканирования «Элар Планскан» А2-600Р. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Краеведческий музей имени А.С. Пушкина, расположенный в городе Чердынь Пермского края, был основан в 1899 г. в честь празднования по всей стране 100-летия поэта. За годы своего существования музей растет и приумножает свои фонды. На сегодняшний день в нем насчитывается 146 270 единиц хранения. В декабре 2021 г. музей перешел в краевую собственность. Теперь это Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина», учредитель - Министерство культуры Пермского края. Музейный комплекс включает в себя пять зданий: здание краеведческого музея (ЧУЗУ, 1850-е гг.), выставочный зал (Женская гимназия, 1888 г.), Музей истории веры (Успенская церковь, 1757-1785 гг.), музейное пространство по ул. Юргановская, 58 (Мужское приходское училище, 1888 г.) и центр памяти М.Н. Романова (Богадельня,1913-1915 гг.), вместе с Романовским садом в поселке Ныроб. Все они - памятники архитектуры регионального значения, объекты культурного наследия России.

Музей планомерно занимается улучшением материально-технической базы, в частности в 2023 г. за счет краевой субсидии музей приобрел новейшее отечественное оборудование для качественной и бережной оцифровки фондов, - планетарный сканер «Элар Планскан» А2-600Р. В первую очередь оцифровать планируется земские дела и метрические книги.

«Новый «Элар Планскан» позволит безопасно и качественно сканировать объемные хрупкие метрические книги, дела земств, карты, газеты, - сказала директор ГКБУК ЧКМ Ирина Трофимова. - Это важный этап в развитии музейной технической базы. Мы очень рады, что благодаря краевому финансированию это стало возможно».

Электронные копии будут использоваться как для внутренней музейной работы, так и для упрощения работы исследователей. Директор музея отмечает, что в перспективе хотелось бы создать доступный цифровой архив.

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«Элар Планскан» А2 – одна из наиболее востребованных моделей линейки сканеров «Элар», предназначенная для потоковой высококачественной оцифровки различных документов формата до А2+. Сканирующая система обеспечивает высокое разрешение, а бесконтактный способ сканирования позволяет бережно оцифровать даже ветхие и поврежденные временем оригиналы.