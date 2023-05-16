Sitronics Electro запустила в Иванове станцию для быстрой зарядки электромобилей

Sitronics Electro запустила в Иванове станцию для быстрой зарядки электромобилей. Зарядная станция оператора находится в центральной части города на открытом круглосуточном паркинге рядом с рестораном KFC. Для зарядки электромобиля водителю будет достаточно получаса.

Установку и подключение электрозарядной станции (ЭЗС) осуществили специалисты Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). На протяжении всего времени оператор будет обеспечивать её техническое обслуживание и поддержку водителей.

ЭЗС мощностью 50 кВт — первая быстрая станция в городе, на которой процесс зарядки займёт около 30 минут. Станция оснащена коннекторами CCS2, CHAdeMO и разъёмом Type 2. Зарядить свой электромобиль можно через приложение Sitronics Electro.

«На сегодняшний день в нашем городе зарегистрировано порядка 300 электромобилей. Действует две зарядных станции, сегодня открываем третью. Такой вид автомобилей более экологичен, он постепенно набирает популярность — соответственно развивается и инфраструктура. Мы готовы как город и регион в развитии инфраструктуры участвовать. К примеру, сейчас действует федеральная программа, по которой предприниматель может получить субсидию и возместить до 60% стоимости станции и до 30% на техприсоединение», — сказал глава Иванова Владимир Шарыпов.

Sitronics Electro развивает сеть зарядных станций по всей стране. Более 60 станций оператора работают на территории жилой и коммерческой недвижимости, а также на трассах в Москве, Московской, Ленинградской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Ростове-на-Дону и других городах России.

«Sitronics Electro второй год активно развивает собственную сеть ЭЗС во многих регионах страны. Сегодня электромобили — это реальность не только для мегаполисов, но и для других городов России. В этом году мы продолжим увеличивать нашу сеть в регионах присутствия, а также появимся в 8 новых. Сейчас очередь дошла до Иваново, чему мы очень рады. Качественная и надёжная электрозарядная инфраструктура должна быть доступна максимуму электромобилистов в стране», — сказал коммерческий директор Sitronics Electro Николай Самохин.