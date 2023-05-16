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«РИВЦ-Пулково» дополнил функциональность системного модуля «Мобильные рабочие места»

Разработчик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» дополнил функциональность системного модуля «Мобильные рабочие места». Программный продукт используется в работе сотрудников службы перронного обслуживания и помогает облегчить и ускорить работу специалистов, оптимизируя производственные процессы.

Теперь сотрудник службы перронного обслуживания может записать голосовой комментарий по текущему обслуживанию рейса и сохранить его в истории. Звуковая дорожка хранится внутри самой системы, не передается на сторонние серверы, что обеспечивает дополнительную безопасность данных. Данная функциональность также позволяет ускорить процесс работы, поскольку пользователь надиктовывает заметку, а не набирает ее на клавиатуре.

Также добавлена возможность фиксации нарушения технологического обслуживания на фото. Функция фотофиксации полезна в процессе осмотра борта на наличие каких-либо повреждений. При наличии недостатков агент может зафиксировать их и отразить нарушение технологического обслуживания в системе. Все снимки сотрудник в один клик прикрепляет к отчёту в режиме онлайн.

Реализована возможность создания необходимых чек-листов в привязке к навыку. Чек-лист позволяет структурировать работу специалиста, стандартизировать её. Приступая к работе, исполнитель должен чётко знать, что ему необходимо сделать и чек-лист позволяет не пропустить ни один пункт. Пользователь МРМ в процессе своей работы может осуществлять проверку борта воздушного судна, отмечая пройденные этапы. Чтобы закончить работу и перевести её в статус «выполнена», исполнитель должен полностью заполнить чек-лист и поставить свою подпись.

«Одним из направлений развития наших продуктов является создание «быстрых действий». Аудикомментарии, фотофиксация и чек-листы позволяют ускорить пользователям работу с мобильными рабочими местами. Данные решения позволяют легко структурировать и систематизировать производственные процессы, что помогает эффективно решать рабочие вопросы», — отметил генеральный директор «РИВЦ-Пулково».

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