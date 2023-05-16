HR-холдинг Ventra выбрал решение VK для перехода на кадровый электронный документооборот

HR-холдинг Ventra выбрал для перевода документооборота в цифру решение VK HR Tek. Благодаря этому тысячи сотрудников Ventra смогут быстрее подписывать кадровые документы, а процессы их согласования и возврата существенно ускорятся.

Решение VK HR Tek позволяет оцифровать кадровые процессы с учетом особенностей деятельности компании. В результате внедрения сервиса HR-специалисты, руководители и другие сотрудники компании смогут обмениваться документами в онлайн-режиме.

«В 2022 г., после приобретения российского бизнеса Kelly, Ventra трансформировалась в крупный HR-холдинг с разносторонней линейкой продуктов и распределенной командой. Перед компанией встала задача объединить две большие структуры и сохранить качество обслуживания клиентов. Мы провели полную реорганизацию процессов, и использование КЭДО является важной составляющей нашего будущего. Сервисы КЭДО, которые мы используем, должны отвечать нашим требованиям по скорости и функциональности. Также для нас важен учет многообразия клиентских запросов в части организации HR-документооборота, с которыми мы работаем. Интеграция VK HR Tek в нашу инфраструктуру должно позволить быстро решать поставленные задачи», — сказала HR-директор и Chief Operating Officer HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян.

С VK HR Tek холдинг Ventra сможет автоматизировать HR-функции и ускорить процессы подписания кадровых документов и оформления новых сотрудников, а также минимизировать риски потери и ошибок, связанные с форс-мажорами и человеческим фактором. Решение интегрируется с ИТ-системами заказчика, адаптируется под его задачи и особенности и обладает интуитивно понятным интерфейсом, не требуя от пользователей специальных знаний и навыков для работы с ним.

«Ventra профессионально работает на HR-рынке, поэтому они отлично понимают ценность продукта, который позволяет ускорить оформление кадровых документов. Мы уже развернули пилотный проект и в дальнейшем планируем максимально масштабировать его. Чтобы наш сервис КЭДО соответствовал потребностям рынка, наши клиенты могут принимать участие в продуктовых комитетах — встречах с разработчиками — и влиять на его развитие», — отметил Сергей Молчанов, директор по развитию HR-сервисов VK Tech.