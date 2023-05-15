Основатели стартапа HRlink запустили новый ИИ-продукт в Индии

Российские предприниматели запустили в Индии продажи сервиса для распознавания бухгалтерских документов Entera Global. Первыми пользователями продукта стали аутсорсинговые фирмы, которые ведут бухгалтерию крупных компаний из разных стран мира.

Основатели Entera Global — Дмитрий Аржевский, Александр Семенов, Никита Крутиков и Дмитрий Махлин. Компания зарегистрирована в ОАЭ в 2022 г., головной офис расположен в Дубае. Однако основным рынком сбыта сервиса на данном этапе станет Индия.

На изучение рынка региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) и Индии ушли год и $300 тыс. Практически сразу стало понятно, что в регионе MENA и Индии нет рынка для сервиса кадрового ЭДО HRlink, который запустили в России в 2020 г. Дмитрий Аржевский, Александр Семенов, Александр Моносов и Анна Корчминская. Дмитрий Махлин присоединился к команде HRlink с момента основания в качестве партнера. В 2022 г. стартап привлек стратегического инвестора — компанию HeadHunter.

«Кадровый документооборот в этих странах проще и устроен по-другому — нет смысла его автоматизировать, — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink и сооснователь Entera Global. — Поэтому мы сосредоточились на международном развитии сервиса распознавания бухгалтерских документов Entera Global — интерес к нему сразу проявили крупные компании из Арабских Эмиратов. Однако рынок ОАЭ оказался небольшим, мы за несколько месяцев провели переговоры со всеми потенциальными клиентами. Многие из них отдают бухгалтерию на аутсорсинг индийским подрядчикам. Так мы нашли основной рынок для Entera Global».

Объем мирового рынка интеллектуальной обработки документов (The Intelligent Document Processing, IDP) в 2022 г. составил $1,44 млрд. По прогнозам аналитиков, он будет расти в среднем на 30% в год до 2032 г. При этом наибольшие темпы роста ожидаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе за счет быстрого цифрового развития Индии и Китая.

Экономика Индии — пятая по объему в мире и самая быстрорастущая. В 2022 г. ВВП страны достиг $3,5 трлн. По оценке Moody’s Investors Services, в 2023 г. темпы роста составят 5,5% — и это самый высокий показатель среди стран G-20. Наибольшая доля ВВП Индии приходится на услуги в сфере финансов и недвижимости — около 20%. В стране работает больше 65 млн компаний — и все они ведут бухгалтерию сами или привлекают аутсорсинговые компании.

Индия — единственная страна, риск рецессии в которой Bloomberg оценил в 0%. Для сравнения, в США он составляет 65%, в Великобритании — 75%, в Китае — 12,5%.

Entera Global — облачный сервис для автоматизации работы с первичными документами (счетами, чеками, накладными, актами и др.). Решение основано на технологиях искусственного интеллекта (AI), оптического распознавания символов (OCR) и роботизации (RPA).

Это облачное решение, которое не требует внедрения и работает по модели подписки. В коробочной версии продукта предусмотрена интеграция с основными системами бухучета, которые используют индийские компании, — Tally, Zoho Books, Xero, QuickBooks. Сервис может одновременно распознавать неограниченное количество страниц с точностью 98%. Решение увеличивает скорость ввода данных в систему бухучета в 3-5 раз.

«Наше решение уже используют несколько индийских компаний, еще порядка 100 клиентов — на стадии подписания договора. 80% из них занимаются бухгалтерским аутсорсингом, — сказал Дмитрий Махлин. — До конца года мы планируем привлечь 300 компаний. Это вполне реальный план, так как в Индии у Entera Global пока нет сопоставимых по функциональности конкурентов. При этом рынок страны — огромен: Индия является главным мировым аутсорсером, ведя бухгалтерию компаний из США, Канады, Европы, Ближнего Востока. Наш главный конкурент — это дешевая рабочая сила, но мы смогли предложить приемлемую для индийского рынка цену за свой продукт».

Сейчас в команде Entera Global 15 человек из разных стран. До конца года компания планирует удвоить штат за счет найма менеджеров по продажам в Индии.

В России облачный сервис Entera, на основе которого разработана версия продукта для индийского рынка, работает с 2018 г. Сегодня им пользуется больше 7 тыс. компаний из РФ и Восточной Европы.