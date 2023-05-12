Холдинг «Т1» автоматизировал бизнес-процессы зарубежных филиалов Faberlic

Разработчик ИТ-решений холдинг «Т1» завершил автоматизацию операционных бизнес-процессов зарубежных филиалов Faberlic. Созданное совместными усилиями ИТ-решение на базе международной версии «1С:ERP WE» позволит увеличить скорость обработки информации, а также повысить качество управленческих решений компании за счет анализа полученных данных.

Ранее во всех филиалах компании использовались унифицированные инструменты по работе с консультантами, заказами и логистикой, однако единая система по оперативному и управленческому учету отсутствовала. Вместо нее подразделения использовали разрозненные продукты, что для центрального офиса значительно затрудняло сбор и обработку информации о деятельности дочерних предприятий.

Команда приступила к проекту в сентябре 2021 г. Спустя 5 месяцев, в феврале, в польский филиал был внедрен MVP. Однако весной 2022 г. компания приняла решение покинуть рынок Польши. Разработчики смогли с минимальными доработками тиражировать систему, и уже в ноябре в молдавском филиале компании запустилось полноценное ERP-решение с учетом локальным нормативных актов. Специалисты автоматизировали внутригрупповые операции, а также привели управленческую и основную регламентированную отчетности в соответствие с законодательными требованиями Молдавии и Евросоюза.

Сейчас группа «Т1» продолжает обеспечивать сервисную поддержку. В перспективе Faberlic планирует тиражировать решение на другие зарубежные филиалы компании.

«Основным критерием выбора ERP-системы стала гибкая функциональность с возможностью масштабирования по мере развития бизнеса. Расширение компании потребовало изменения подхода к управлению операционной деятельностью, большей автоматизации и ведения детального управленческого учета. Мы на протяжении четырех лет успешно используем системы на базе «1С:ERP». Выбор же в пользу международной версии решения был сделан из-за возможности быстрой адаптации программного обеспечения под требования бизнеса, удобному мультиязычному интерфейсу и доступной стоимости лицензий», — отметил Константин Герасимов, директор по цифровой трансформации Faberlic.

«Ход проекта подтвердил правильность применяемых методологий и заострил внимание на необходимости быть адаптивными к изменяющимся условиям. Начав с разработки MVP филиала компании в Польше, мы в условиях изменившейся рыночной конъюнктуры в сжатые сроки обеспечили удаленное внедрение нового функционала в ИТ-периметр молдавского представительства. Нам удалось спроектировать шаблонное решение, открытое к дальнейшему развитию и масштабированию на другие подразделения. Уже сегодня коллеги смогли самостоятельно и с минимальными усилиями запустить решение в азербайджанском филиале компании», — сказал Алексей Стоянов, руководитель направления «1С» холдинга «Т1».