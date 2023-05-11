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«Ключавто» автоматизирует бизнес-процессы на платформе BPMSoft

«Ключавто», российский автомобильный холдинг, объединит процессы маркетинга, сервиса и продаж автомобилей – новых и с пробегом – с помощью low-code-решения BPMSoft, разработанного компанией «Ланит омни» (входит в группу «Ланит»). Реализация проекта позволит «Ключавто» автоматизировать весь цикл работы с клиентом на отечественной платформе корпоративного уровня.

Платформа BPMSoft обеспечит «Ключавто» необходимой функциональностью для оркестрации и управления сложными и распределенными бизнес-процессами в едином цифровом пространстве. Благодаря встроенным low-code-инструментам специалисты компании смогут быстро настраивать и кастомизировать решение в зависимости от меняющегося запроса рынка, а также масштабировать его на другие подразделения. Легкая интеграция с внутренними системами и внешними источниками позволит организовать бесшовное взаимодействие всех участников бизнес-процессов, обеспечивая прозрачность и прослеживаемость действий.

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит омни», сказал: «Для такой высококонкурентной отрасли как авторитейл, цифровизация – критическая необходимость. При выборе решения обязательно стоит учитывать его потенциал к росту, возможности настройки под конкретную бизнес-логику и простоту использования. В BPMSoft все это учтено. Мы разрабатывали платформу, соответствующую ожиданиям бизнеса и по объему функционала, и по производительности. Наш проект позволит «Ключавто» оптимизировать процессы и максимально укрепить позицию на рынке».

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