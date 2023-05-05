Новая версия «Юниверс MDM» позволит вести все виды справочников в одной системе

«Юниверс дата» объявила о выпуске обновления продукта «Юниверс MDM 6.8». Новая функциональная версия системы по управлению НСИ позволяет работать как с простыми справочниками, так и с продуктовыми каталогами. Расширенные возможности интеграции, в том числе с помощью API, обеспечивают взаимодействие «Юниверс MDM» с любыми другими системами, включая облачные.

Продукт «Юниверс MDM» построен на базе многофункциональной платформы «Юниверс» по управлению данными. В её основе лежат технологии, с 2008 г. применявшиеся в ряде проектов по управлению данными в крупных российских компаниях, утверждают в «Юниверс дата».

Существенно переработанная по сравнению с предыдущими версиями архитектура «Юниверс MDM 6.8» позволяет: поддерживать классификаторы и управлять сложными справочниками товарно-материальных ценностей, продуктов, работ, услуг и т.д.; управлять справочниками клиентов, контрагентов, оргструктуры, а также работать в режиме Reference Data Management; выявлять и устранять дубликаты записей и создавать «золотые» записи; осуществлять поиск записей с помощью интуитивного и современного пользовательского интерфейса; повышать качество данных различными методами.

Владислав Каменский, генеральный директор «Юниверс дата», сказал: «Любой крупной компании важно иметь единую централизованную систему для управления мастер-данными – по сути, «кристаллическую решётку» своего бизнеса. «Юниверс MDM 6.8» позволяет работать со всеми видами НСИ и с любыми типами справочников, от небольших до самых сложных. Большинство мировых вендоров вынуждены были разделить данный функционал между несколькими продуктами, тогда как российская команда сумела закрыть все эти задачи с помощью одной системы».

Версия «Юниверс MDM 6.8» разработана с учётом последних актуальных требований к информационной безопасности, предъявляемых государственными и коммерческими организациями.