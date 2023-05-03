Органы исполнительной власти Владимирской области используют Directum RX

Губернатор, сотрудники администрации губернатора и Правительства Владимирской области работают с корреспонденцией, обращениями граждан, поручениями и нормативными правовыми актами в интеллектуальной ECM/BPM-системе Directum RX. Основной целью проекта стал переход на импортонезависимую и масштабируемую платформу. Оптимальным вариантом стала система Directum RX, входящая в реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В результате проекта: оптимизированные бизнес-процессы ведутся в Directum RX; сотрудники ведомств региона используют мобильное приложение Directum Solo; ряд руководителей рассматривает документы исключительно в электронном виде, а в большинстве организаций полностью отказались от ведения журналов регистрации на бумаге.

К освоению Directum RX присоединились более 40 организаций, а сейчас их больше 50. Многие сотрудники отмечают высокую скорость процессов.

В обработке входящей корреспонденции активно участвует искусственный интеллект. ИИ-сервисы в составе системы классифицируют поступающие документы, заполняют карточки, определяют исполнителя и предлагают проект резолюции.

Раньше в Правительстве Владимирской области использовали систему Alfresco, которая была отлажена под потребности сотрудников, но не отвечала требованиям импортонезависимости. По итогам проекта внедрения привычную функциональность исторической системы удалось не только сохранить, но и расширить.

Планы развития Directum RX во Владимирской области обширные. На следующем этапе предполагается тиражировать систему на муниципальные образования и подведомственные организации, подключить решения Directum «Agile-доски», «Управление проектами» и мобильное приложение Directum Jazz, настроить интеграции с сервисами обмена, а также решить некоторые другие задачи.

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Администрация губернатора Владимирской области (до реорганизации — администрация Владимирской области) — исполнительный орган, который обеспечивает работу губернатора и Правительства Владимирской области. На проекте выступил в роли заказчика.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.