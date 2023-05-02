Роуминг в ЭДО вышел на новый уровень: каждый четвертый документ передается между разными операторами

Аналитики «Контур.диадока» посчитали, что 23% от общего объема переданных электронных документов отправляются в роуминге. Год назад этот показатель составлял всего 15%. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Роуминговый трафик растет на фоне общего прироста количества переданных документов через электронный документооборот (ЭДО). По сравнению с первым кварталом прошлого года объем переданных электронных документов через сервис «Контур.диадок» увеличился на 35%. И в этом есть вклад от развития роуминга, так как его поддержка операторами и простота настройки делают ЭДО удобнее и привлекательнее для пользователей.

Основной прирост произошел за счет исходящего трафика. Если в начале 2022 г. пользователи «Контур.диадока» в роуминге получали больше документов, чем отправляли, то к концу года — наоборот. В I квартале 2023 г. количество исходящих роуминговых документов в «Диадок»е увеличилось на 157% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

Существенно выросли и другие показатели. Количество роуминговых организаций — клиентов других операторов ЭДО, с которыми обмениваются электронными документами пользователи «Контур.диадока», — превысило 1 млн. Прирост по сравнению с I кварталом 2022 г. составил 75%.

Если рассматривать все созданные пары контрагентов внутри сервиса «Контур.диадок», роуминговых среди них стало больше на 7%, доля роуминговых пар составила 47%. То есть почти половина уникальных комбинаций — это взаимодействие клиентов разных операторов ЭДО.

Роман Акимов, менеджер проектов развития в «Контуре»: «Фокус развития роуминга в нашем сервисе и в целом на рынке ЭДО в России — простой и быстрый обмен документами. Уйти от длительных и сложных настроек помогла технология автороуминга, когда пользователям достаточно обменяться приглашениями, как и внутри одного сервиса. В 2020 г. мы запустили автороуминг с «Такскомом», сейчас подключены уже 24 оператора. Важным достижением 2022 г. стало то, что мы настроили автороуминг с «Тензором». Это крупный оператор, работу по его подключению мы вели больше года. В результате 95% настроек роуминга мы делаем с помощью автороуминга, без ручной обработки. Из оставшихся 5% пар 99% заявок обрабатываем в течение одного дня и стремимся перейти на 100% настроек через автороуминг.

«Роуминг в ЭДО — технология, которая позволяет клиентам, подключенным к разным операторам электронного документооборота, обмениваться электронными документами между собой. Процесс регулирует ФНС России. Если между двумя операторами установлена связь, но настройка роуминга для клиентов должна занимать не более двух дней. А если нет — то у операторов есть 20 дней на настройку. «СКБ Контур» участвует в развитии роуминга в России с 2013 г., когда было заключено первое соглашение между операторами.

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