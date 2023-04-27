Подтверждена совместимость ОС «Альт Сервер 10» с серверами Qtech серии QSRV

«Базальт СПО» наращивает технологическое партнерство с российскими производителями аппаратного обеспечения. Компания объявила об успешном завершении испытаний на совместимость и корректность работы операционной системы «Альт Сервер 10» с реестровыми серверными платформами серии QSRV (компания Qtech).

«Базальт СПО» сотрудничает с российскими производителями серверов, входящих в реестр Минпромторга. Qtech — одна из компаний, на платформе которой теперь доступны ОС семейства «Альт». Программные продукты также совместимы с серверами компаний «КНС групп», «Депо электроникс», Aquarius, «Дельта компьютерс», «Новый ай ти проект» и др.

ОС «Альт Сервер 10» была установлена на платформы: QSRV-160402R, QSRV-160802R, QSRV-260802R, QSRV-261202R, QSRV-262402, QSRV-463602R.

«Сегодня построение стабильной ИТ-инфраструктуры заказчика на базе российских решений — первостепенная задача, — сказал Роман Мыскин, коммерческий директор «Базальт СПО». — Мы расширяем партнерскую сеть, интегрируем наши продукты с оборудованием и ПО ведущих российских производителей и разработчиков, создавая качественные решения, востребованные индустриальными и корпоративными пользователями. Такие совместные продукты предоставляют заказчикам возможность использования ОС «Альт» на любом оборудовании и с любым ПО».

«Альт Сервер» представляет собой решение уровня предприятия, позволяющее осуществить миграцию на российское программное и аппаратное обеспечение. ОС поддерживает корпоративную инфраструктуру и дополнительное оборудование, может использоваться в качестве рабочей станции разработчика.

Программный продукт имеет более 100 модулей, позволяет работать через графический и веб-интерфейс. ОС оснащена инструментами групповых политик для управления гетерогенными сетями и бездисковыми клиентами.

ОС «Альт Сервер» включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№1541).

Платформы серии QSRV — это двухпроцессорные серверы корпоративного класса для работы с базами данных, построения локальных и терминальных файловых сервисов, обработки клиентских запросов высокой интенсивности, создания серверов для средних и крупных предприятий. Серверные платформы выполнены на базе материнской платы российской разработки, обеспечивают низкое энергопотребление и возможность удаленного управления без ограничений. Все серверы проходят проверку работы в различных условиях с изменением значений температур окружающей среды и влажности, что обеспечивает надежную бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры.

Серверные платформы серии QSRV включены в реестр российской радиоэлектронной продукции и имеют заключение Минпромторга, что подтверждает факт их производства на территории РФ. Это позволяет госзаказчикам приобретать оборудование без ограничений, а также использовать серверы на объектах КИИ и оборонно-промышленных комплексах.

«Получение сертификата совместимости важно для нашей компании. Это серьезное конкурентное преимущество помогает использовать наши серверы в комплексных проектах по импортозамещению, в которых используется оборудование российского производства», — сказал Михаил Яцун, руководитель направления «Серверы и СХД» Qtech.

Совместимость ОС «Альт Сервер 10» и серверных платформ серии QSRV подтверждены совместным сертификатом вендоров. В ходе тестирования серверов с установленной ОС «Альт» проблемы в работе продуктов не были обнаружены.