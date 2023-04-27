«Ланит» вступил в Ассоциацию РОСЭУ

«Ланит», разработчик платформы для управления цифровым контентом LANIT Document Management (LDM), стал участником Ассоциации РОСЭУ, профессионального объединения и экспертной организации в сфере электронных услуг. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

«Вступление в РОСЭУ является важным шагом в развитии нашей платформы LDM. Мы считаем, что консолидация интересов и усилий, направленных на развитие электронного документооборота, позволит достичь нового уровня культуры цифрового взаимодействия. Рассчитываем, что на площадке Ассоциации мы сможем внести свой вклад в развитие, повышение качества электронных услуг и расширения практики применения электронных документов», – сказала Любовь Черкасова, менеджер по развитию продуктов и решений на платформе LDM («Ланит»).

«Ланит является одним из лидеров отрасли по цифровизации государственных организаций, работающих в сфере информационных технологий. Широкий спектр продуктов компании, а также штат предприятий группы компаний гарантирует высокую квалификацию организации, что обеспечит усиление экспертизы Ассоциации РОСЭУ. Участие «Ланит» в Ассоциации позволит решать не только собственные проекты, но и совместные по направлениям работы с государством, бизнесом и пользователями», – отметил Юрий Малинин, президент Ассоциации РОСЭУ.

Платформа LDM создана на основе широкой технологической экспертизы и лучших практик интегратора в области СЭД/ECM/CSP. Она объединяет в себе масштабируемость, возможности интеграции, надежность ЕСМ мирового класса и удобный, адаптированный под российского пользователя конструктор прикладных решений. LDM позволяет в зависимости от типа задач компании выбирать наиболее удачную среду для реализации потребностей бизнеса и ИТ, при этом сохраняя единое пространство для движения и хранения документов как для небольших прикладных решений, так и для высоконагруженных систем с десятками тысяч пользователей.

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Ассоциация РОСЭУ объединяет более 20 профессиональных участника рынка электронных услуг в России, занимается разработкой нормативно-правовых документов и регламентов, независимой аналитикой, экспертизой и оценкой регулирующего воздействия законопроектов в сфере электронных услуг, а также является площадкой для диалога между бизнесом и государством, организуя регулярные встречи и круглые столы по темам электронного документооборота и применения электронной подписи.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.