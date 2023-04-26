«Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО в «Сберавто»

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» завершила внедрение кадрового документооборота для сотрудников сервиса выбора, покупки и доставки автомобилей онлайн «Сберавто». В сервис КЭДО «Сберкорус» подключено 320 сотрудников, которые оформили 1000 электронных кадровых документов. Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса».

Цифровизация кадрового документооборота в «Сберавто» помогла наладить простые и быстрые процессы взаимодействия с удаленными сотрудниками. Операционные затраты компании на КЭДО оказались ниже стоимости курьерских услуг на доставку бумажных документов (экономия на курьерской доставке составила 90%). Трудозатраты сотрудников кадрового департамента на оформление документов сократились на 50%, а количество потерянных документов снизилось до нуля.

Сотрудники «Сберавто» получили возможность трудоустраиваться и взаимодействовать с компанией в онлайн-формате: подписывать электронной подписью трудовой договор и соглашение о конфиденциальности, передавать документы, содержащие личные данные, направлять заявления на отпуск, получать и подписывать дополнительные соглашения к трудовым договорам, приказы на командировки, а также внутренние нормативные акты.

Использование КЭДО стало важным шагом в повышении привлекательности компании для действующих сотрудников и кандидатов. Другим важным фактором стала юридическая значимость и быстрота выгрузки электронных документов, оформляемых в КЭДО, в случае проверки компании со стороны контролирующих и надзорных органов.

Внедрение КЭДО в «Сберавто» началось в декабре 2022 г. На первом этапе прошло получение согласия сотрудников на использование сервиса. На втором этапе систему распространили на большинство дистанционных сотрудников. Сейчас идет перевод всех сотрудников на КЭДО.

«Внедрение КЭДО помогло нам сократить затраты на отправку и получение документов, а также уменьшило вероятность потери документов. Теперь наши сотрудники могут обмениваться документами в режиме онлайн, не выходя из дома или офиса. Это значительно повысило эффективность и скорость работы, сократило время на ожидание курьеров. Кроме этого, главным достоинством электронного документооборота является возможность автоматизировать процессы, что сокращает время на их выполнение и минимизирует вероятность ошибок. Использование КЭДО упростило работу с документами, ускорило процессы и позволило сократить затраты на бумажную работы. Кроме того, система отображает текущий статус документа, что позволяет пользователю контролировать процесс обработки в режиме онлайн. Внедрение такой системы является эффективным шагом в развитии бизнеса и повышении качества работы в организации», — сказала руководитель отдела кадрового делопроизводства в «Сберавто» Ольга Лянгер.

«Сейчас цифровизацией кадрового документооброта занимаются передовые и технически развитые компании, лидеры своих индустрий и отраслей. В этих компаниях высоко ценят время и знают, что ускорение бизнес-процессов и сокращение трудозатрат становятся не только способом сэкономить деньги, но и выигрывать в острой конкурентной борьбе. В 2023 г. КЭДО придет в каждую третью компанию в России, так как выгоды от его внедрения очевидны», — сказала руководитель сервиса КЭДО в «Сберкорус» Надежда Опалева.

Ранее сервис КЭДО «Сберкорус» был включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Запись в реестре № 15727 внесена 5 декабря 2022 г.

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Сервис кадрового электронного документооборота (КЭДО) запущен «Сберкорус» в апреле 2021 г. Сегодня среди пользователей КЭДО есть картографический сервис 2GIS, торгово-производственная компания Стандартпарк, международная производственная компания Essity, ИТ-компания Weigandt Consulting, электротехническая компания Эlevel и еще 112 компаний. С момента запуска в сервисе отправлено 45000 юридически значимых документов.