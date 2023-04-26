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ГК «Борисхоф» в четыре раза ускорила проведение сделок с ИИ-технологией Smart Engines

Российский автомобильный холдинг «Борисхоф» начал использовать технологию распознавания паспорта России Smart Engines. Внедрение отечественного ПО на основе искусственного интеллекта позволило в четыре раза быстрее проводить сделки по продаже автомобилей. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Группа компаний «Борисхоф» – это автомобильный холдинг по продаже и обслуживанию новых и автомобилей с пробегом. Компания основана в 1992 г.

Встраиваемый модуль SDK Smart Engines помимо функции распознавания машинописного текста позволяет выполнять проверку на подлинность документов, например, выявлять подделку паспорта России. Smart Engines использует фирменную технологию GreenOCR для распознавания текста на 102 языках. Система работает полностью автономно, не требует подключения к интернету и не передает персональные данные клиентов третьим лицам.

Распознавание паспорта происходит в том числе через камеру смартфона в видеопотоке. ПО минимально расходует заряд батареи смартфона. Система Smart Engines распознает данные паспорта в любых условиях: в темноте, несмотря на блики, при расположении документа под углом или в виде «книжечки». Smart Engines считывает основной разворот паспорта за 0,15 с.

«По нашим оценкам, за счет применения технологии распознавания документов Smart Engines в три-четыре раза сокращается среднее время, затрачиваемое для подготовки документов сделки. При этом происходит существенное снижение процента ошибок, которые ранее возникали из-за ручного ввода данных. Ошибки в подготовке документов требовали дополнительных затрат времени на исправление. Заметное сокращение времени подготовки документов оценили клиенты «Борисхоф». Дальнейшим шагом в применении технологии распознавания документов будет развитие дистанционного обслуживания, благодаря которому клиенты самостоятельно в онлайн-формате смогут оформлять сделки без личного присутствия сотрудников», – сказал управляющий директор «Борисхоф» Россия Тимофей Гераськин.

«Мы приветствуем группу «Борисхоф» среди наших клиентов. Теперь покупателям автомобилей в России доступны передовые технологии для распознавания паспорта, которые разработаны российскими учеными. Доверив системе Smart Engines процесс обработки документов, продавец и покупатель смогут забыть о рутине и сфокусироваться на главном – автомобиле, – сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

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