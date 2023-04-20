ИИ-платформа резидента «Сколково» на 20% повысила скорость работы отдела кадров

Группа компаний «Агропромкомплектация», агропромышленное объединение, на предприятиях которого работает порядка 12 тыс. сотрудников в разных регионах России, внедрила единое решение для распознавания кадровых документов — облачную (SaaS) платформу Beorg Smart Vision на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) и верификации данных. Разработка компании «Биорг», резидента фонда «Сколково», помогает снизить рутинную нагрузку на сотрудников общего центра обслуживания и ускорить процесс трудоустройства кандидатов. Ежемесячно через платформу обрабатывают более 2000 документов – от паспорта и СНИЛС до диплома и военного билета. Об этом CNews сообщили представители компании «Биорг».

С внедрением платформы «Биорг» специалистам кадрового отдела не нужно вручную переносить информацию из документов, что исключает вероятность ошибок в данных. После сканирования распознанная информация поступает в электронную карточку системы кадрового документооборота на 20% быстрее. Достоверность обработанных данных не ниже 99%, что закреплено на уровне договора. Время приема на работу сократилось до 16 минут.

Платформа позволяет проводить аналитику по распознанным документам, ошибкам и проблемам конкретных точек сканирования, по объему документов, проходящих через каждую точку. Это дает понимание, насколько эффективно работают распределенные фронт-офисы.

«Мы широко применяем технологии компьютерного зрения в цифровизации производства. Например, с их помощью определяем эффективность работы сотрудников цеха упаковки, проводим мониторинг состояния здоровья животных на наших фермах. При этом в любых проектах автоматизации и цифровизации компания ориентируется на окупаемость, прямую или косвенную. Внедрение платформы «Биорг» стало одним из новаторских проектов в области цифровизации HR-направления. Решение повышает качество данных, прозрачность отчетов, скорость их получения и, соответственно, скорость принятия управленческих решений, что в конечном итоге, помогает экономить деньги. С учетом внедряемого сейчас кадрового электронного документооборота эффективность процесса увеличится кратно», — отметил Алексей Леонов, ИТ-директор компании Агротех-информ, ИТ-инсорсера для всех структур ГК «Агропромкомплектация».

Технология сократила время ожидания кандидатов, которые приходят трудоустраиваться, благодаря чему у них формируется более благоприятное впечатление о работодателе.

«Через нашу платформу мы распознаем практически любые типы данных, можем их верифицировать и придать ценность, автоматически подгружая в различные профильные базы. Это делает решение кросс-отраслевым, интересным и для коммерческих игроков, и для государственных ведомств, для всех, перед кем стоит задача принимать управленческие решения и развивать территории на основе данных», — сказал Руслан Алигаджиев, генеральный директор компании «Биорг».

В проекте для «Агропромкомплектации» платформа Beorg Smart Vision автоматически распознает тип документа (паспорт, ИНН, СНИЛС и т.д.) и его содержание (ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, адрес и т.д.), а также передает данные в «1С ЗУП» (Зарплата и кадры). На следующих этапах сотрудники могут получить нужную информацию через корпоративный чат-бот: заказать справки, получать расчетные листки и т.д.

Значения, распознанные нейросетью с низким порогом уверенности, проходят ручную верификацию на краудсорсинговой части платформы — собственная разработка «Биорг» сертифицирована ФСТЭК и лицензирована ФСБ. Благодаря модулю верификации удалось провести дообучение системы в рамках проекта с ГК АПК. По словам Алексея Леонова, доработка потребовалась в связи с распознаванием дипломов, аттестатов, свидетельств и прочих документов разных лет выпуска.

«В нашу компанию устраиваются люди разного возраста и профессий - от рабочих до руководителей. На текущий момент сервис может распознавать все виды документов, которые требуются при приеме новых сотрудников», — отметил Алексей Леонов.

В основе Beorg Smart Vision технология оптического распознавания символов (OCR, Optical Character Recognition). Она помогает преобразовать в электронный, машиночитаемый формат форматы с возможностью дальнейшей обработки изображения из фотографий печатного текста, PDF-файлов, отсканированных документов, в цифровые текстовые.

Подобную технологию одними из первых начали применять организации, которые работают с большим потоком документов - банки, страховые компании и центры по работе с населением, МФЦ.

«Важным критерием выбора в пользу «Биорг» стало итоговое качество распознанных данных и совокупная стоимость владения сервиcом. Мы отметили, что на платформе хорошо работает верификация. Это дает существенное преимущество в распознавании по сравнению с решениями, у которых верификации нет – как отечественными, так и западными. Модуль верификации позволяет уверенно распознавать рукописные документы, быстро дообучать систему, чтобы масштабировать сервис на обработку разных типов документов», - сказал ИТ-директор компании Агротех-информ Алексей Леонов.

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Группа компаний «Агропромкомплектация» - агропромышленное объединение с замкнутым циклом производства «от поля до прилавка». Специализируется на сельском хозяйстве, животноводстве, производстве и продаже мясной и молочной продукции. Головной офис расположен в г. Зеленоград, Москва. Суммарно на предприятиях и в организациях группы компаний в регионах присутствия работает порядка 12 тыс. сотрудников.

Компания «Биорг» – российский разработчик интеллектуальных систем на базе компьютерного зрения и машинного обучения для распознавания документов, в том числе рукописных форм и чертежей, и разметки наборов данных (датасетов). Ключевая разработка компании для цифровой трансформации государства и бизнеса — облачная платформа Beorg Smart Vision — объединяет в себе нейросетевой модуль распознавания (ИИ) и краудсорсинговый сервис для верификации данных. Компания предоставляет услуги по интеллектуальной обработке документов и их комплектов, оцифровке архивов, паспортов, кадровой и бухгалтерской документации, созданию электронных систем хранения документов. Резидент фонда «Сколково».