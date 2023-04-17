СберФакторинг на треть ускорил процесс онбординга новых клиентов с Proceset

СберФакторинг, входящий в экосистему Сбера, совместно с Инфомаксимум реализовал проект по оцифровке и оптимизации процесса онбординга новых клиентов на факторинг. В результате реализации удалось найти потенциал для ускорения процесса на треть, выявить самые трудозатратные этапы обработки заявок с наибольшим нарушением регламентных сроков и рассчитать резервы времени.

Для факторинговой компании повышение скорости обслуживания имеет несколько преимуществ, основные из которых:

укрепление конкурентной позиции. Клиенты, выбирающие компанию для получения факторинговых услуг, могут предпочесть ту, которая предлагает самый быстрый и эффективный процесс;

увеличение оборота. Чем быстрее факторинговая компания проведет онбординг клиентов, тем больше сделок она сможет заключить в конкретный период времени и, следовательно, тем больше прибыли получит.

Основными задачами проекта в СберФакторинг видели оцифровку и анализ процесса обработки заявок на факторинг, а также анализ трудозатрат на все операции в рамках процесса. Для их решения была выбрана система активной бизнес-аналитики Proceset российского разработчика Инфомаксимум, а в качестве основных инструментов использованы модули Process Mining и Task Mining.

«Для нас очень важно, чтобы клиенты быстро получали финансирование по своим заявкам на факторинг, поэтому в качестве первого направления оптимизации выбрали процессы работы с новыми клиентами – так называемый онбординг, – комментирует Андрей Глушак, директор Управления ИТ СберФакторинг. – На рабочих местах сотрудников подразделений, участвующих в этом процессе, были развернуты инструменты Task Mining. Также в качестве источника данных использовалась основная информационная система, где ведется обработка заявок клиентов на факторинг. Такая связка позволила более точно понять, сколько времени тратит исполнитель по конкретной заявке, какие использует дополнительные программные средства (электронная почта, офисные приложения и т.п.). Мы выявили этапы обработки заявок с самым большим количеством нарушений регламентных сроков, а также рассчитали резерв времени между моментом поступления заявки и завершением работы по ней. Помимо этого, составили ряд рекомендаций по оптимизации процесса, например, по изменению принципов автораспределения задач между исполнителями и расписанию работы сотрудников».

Внедренные изменения привели к сокращению времени выполнения процесса на 36,3%. Проект был признан успешным, и в рамках дальнейшего развития в прошлом году было завершено полноценное промышленное внедрение Proceset во всех профильных направлениях СберФакторинг.

«В ходе проекта были получены любопытные результаты по времени и последовательности фактически выполняемых сотрудниками действий в рамках обработки заявок, – рассказывает Андрей Глушак. – Например, одновременный уход большинства сотрудников одного подразделения на обеденный перерыв провоцировал скопление заявок, их авральную обработку и, как следствие, задержку по работе с обращениями, поступившими позже. Решением стал «плавающий» график перерывов и возможность непрерывной обработки поступающих заявок.

Мы выявили ряд областей для улучшения эффективности работы и оптимизации количества требуемых шагов бизнес-процесса в зависимости от типа сделки. Особенно ценным стало то, что некоторые улучшения удалось внедрить буквально в течение нескольких дней и тут же увидеть результаты этой работы».

«В своей работе мы опираемся не только на лучшие практики, но и на собственный накопленный опыт. Наше решение Proceset – уникальная система, которая помогает бизнесу не только оптимизировать внутренние процессы, но и получать большую прибыль за счет корректного распределения нагрузки на персонал, – комментирует Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум. – Мы рады помочь СберФакторинг не только разобраться со всеми тонкостями и нюансами онбординга новых клиентов, но и определить зоны для улучшения и роста эффективности».