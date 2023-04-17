«Девелоника» (ГК Softline) автоматизировала документооборот и наряд-задания для Высокогорского горно-обогатительного комбината

Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК), входящий в группу компаний НПРО «Урал», — одно из старейших горно-обогатительных предприятий Урала. Сегодня компания «Девелоника» занимается разработкой и внедрением сервиса электронных наряд-заданий для комбината. Над проектом работает команда «ММТР технологии, бизнес-юнит «Девелоники». Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Основная проблема заказчика – бумажный документооборот наряд-заданий.

Только на планирование смен и заполнение бумаг начальник участка тратил до шести часов в неделю. Перед тем, как приступить к разработке, команда аналитиков «Девелоники» провела предпроектное исследование – выявили потребности будущих пользователей.

Первые работы по внедрению системы начались в сентябре 2022 г. В феврале 2023 г. стартовала опытная эксплуатация на одном из участков предприятия. Команда «Девелоники» реализовала весь жизненный цикл наряд-заданий у предприятия: от его создания (инициирует начальник участка, утверждает главный инженер) до назначения исполнителей мастером.

Для удобства планирования смен разработали специальный виджет в виде сменного календаря, который подсвечивал дни нужным цветом, демонстрируя, какие из них уже распланированы, а какие – еще нет. Умная система копирования позволяет за пару кликов распланировать смены с повторяющимися работами на много смен вперед.

Таким образом, удалось сократить время на шесть часов в неделю, которое мастер и начальник участка тратили на бумажную работу. За счет автоматической подгрузки инструктажей и карт риска к выполняемым работам были исключены ошибки заполнения и проверки наличия необходимых знаний сотрудников. Это повышает безопасность проводимых работ и снижает юридические риски предприятия. В планах проекта реализовать оставшиеся процессы документооборота комбината в рамках этой же платформы: планирование выработки, фиксация факта выработки, ТоиР и т.д.

«Со стороны ВГОКа заинтересованность в реализации проекта ощущается на всех уровнях. Тесное взаимодействие с сотрудниками предприятия позволило нам получить более глубокое понимание разрабатываемого продукта. Как результат: мы выполняем работы с опережением плана-графика и смогли реализовать действительно удобную систему», — сказал Михаил Меркурьев, руководитель направления заказной разработки «Девелоника» (ГК Softline).

«Мы обратились к компании «Девелоника» с целью цифровизации наряд-заданий на нашем предприятии. Система на платформе «Базис-М» позволила в кротчайшие сроки запустить опытную эксплуатацию. Результаты: значительно сократились трудозатраты на планирование работ, за счет автоматических подгрузок инструктажей и карт риска по профессиям, снижен человеческий фактор и юридические риски, возросла дисциплина производства из-за отсутствия физической возможности проводить операции с документами задним числом. Применение платформы «Базис-М» позволяет нам оперативно модифицировать бизнес-процессы системы с минимальными трудозатратами», — отметил Алексей Кулагин, начальник отдела промышленной безопасности управления ОТ и ПБ ОАО «ВГОК».