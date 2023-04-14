Sitronics Group и центр компетенций «Умный город» договорились о сотрудничестве в реализации проектов по цифровой трансформации городов

Многопрофильный ИТ-разработчик решений для государства и бизнеса Sitronics Group (входит в «АФК «Система») и центр компетенций «Умный город» подписали соглашение о реализации проектов в сфере развития городов и цифровой трансформации городского хозяйства. В рамках сотрудничества регионы-участники ведомственного проекта получат возможность использовать экспертизу компании в реализации своих программ.

Организации договорились объединить и координировать усилия по повышению конкурентоспособности, развитию и цифровой трансформации строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

Подписанное соглашение определяет направления взаимодействия Sitronics Group и центра компетенций «Умный город», позволяет тиражировать успешные цифровые проекты в масштабах страны в заинтересованных городах-участниках.

Внимание Sitronics Group сосредоточено на разработке и внедрении технологий, способных обеспечить для жителей городов не только комфортное проживание, но и безопасность. Для этого компании реализует проекты по внедрению цифровых платформ управления, а также систем видеонаблюдения и аналитики на базе искусственного интеллекта.

«У Sitronics Group накоплена большая экспертиза в цифровизации городов. Мы реализуем проекты, которые охватывают разные сферы жизни: от интеллектуального управления транспортом и городским хозяйством до здравоохранения и зарядной инфраструктуры для электромобилей. В прошлом году наш опыт пригодился при обновлении стандарта в рамках участия в рабочей группе Минстроя России. Уверен, что новые предложения будут также приняты и реализованы на практике», - сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

АНО «Центр компетенций «Умный город» создана в сентябре прошлого года как площадка, консолидирующая участников ведомственного проекта, опыт и экспертизу. Участниками организации являются исполнительные органы власти регионов России, ответственные за реализацию ведомственного проекта Минстроя РФ.

«Ключевой идеей нашей деятельности является эффективное масштабирование успешных проектов с оптимизацией бюджетных средств. Подписание соглашения способствует синергии власти и бизнеса, позволяет использовать лучшие практики, которые уже внедрены в одних регионах, для «приземления» в других», - отметил генеральный директор Автономной некоммерческой организации по реализации проектов в сфере развития городов и цифровой трансформации городского хозяйства «Центр компетенций «Умный город» Адель Славутин.

«Умный город» — это подход к развитию города, использующего цифровые инструменты для повышения уровня жизни, качества услуг и эффективности управления. Ведомственный проект объединяет все города России, численность которых превышает 100 тыс. человек.

«Минстрой России продолжает планомерную и последовательную работу над созданием и развитием качественно новых, устойчивых и умных городов. При помощи новых технологий создаются безопасные, доступные и комфортные условия для жизни, формируется эффективная система управления городским хозяйством. Уверен, что данное соглашение – еще один важный шаг, который позволит повысить эффективность мероприятий «Умного города» за счет методической и информационной поддержки», – сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.