Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» установил на российско-казахстанской границе инновационные досмотровые комплексы

Инновационные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК), созданные резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», установлены на границе России и Казахстана. Отечественное оборудование позволяет при помощи двухракурсного сканирования проверять 100% транспортных средств непосредственно во время их движения, без вскрытия и нарушения целостности упаковки перевозимых грузов. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Проект реализован компанией «Диагностика-М» в автомобильном пункте пропуска Маштаково Оренбургской области на границе с Казахстаном. С помощью комплекса там досматривают грузовые и легковые автомобили, автофургоны и различные типы контейнеров.

«Компания получила статус резидента ОЭЗ в 2019 г. Она поставляет свое оборудование более чем в 25 стран, в том числе Китай, Индию, Египет, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты. Недавно предприятие реализовало проект на границе с Казахстаном. Производство всех основных узлов и деталей нового досмотрового оборудования сосредоточено в России», – сказал Владислав Овчинский.

Главным преимуществом порталов, произведенных в ОЭЗ «Технополис Москва», является возможность применения двух ракурсов просвечивания автотранспортных средств и грузов – бокового и вертикального. При исследовании сразу двух получаемых проекций существенно повышается достоверность результатов досмотра, так как дополнительная опция вертикального сканирования позволяет распознать любые материалы, предметы и вещества, находящиеся в транспортном средстве. Это позволит обнаружить взрывчатые вещества и другие опасные предметы, спрятанные среди металлоконструкций, строительных материалов, палет с жидкостями, навалов песка и зерна, плодоовощной продукции, а также в скрытых полостях самого автомобиля.

Инспекционно-досмотровые комплексы обладают высокой проникающей способностью – не менее 320 мм по стали – и могут в динамическом потоке сканировать 100% проезжающих через них транспортных средств, исключая при этом образование пробок. Производительность оборудования достигает 120 транспортных средств в час. В процессе работы строго соблюдаются требования радиационной безопасности и санитарных норм и правил, в том числе во время сканирования кабины АТС вместе с водителем.

«Всего за полгода резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», который входит в кластер высокотехнологичных производств, по заказу ФГКУ «Росгранстрой» на границе Оренбургской области возведены два современных портальных инспекционно-досмотровых комплекса: один на въезд в Россию, другой на выезд из страны. В настоящее время новые ИДК уже прошли госприемку и началась подготовка квалифицированных специалистов для работы на современных досмотровых комплексах», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

После завершения строительства компания продолжит создание аналогичных систем в других автомобильных пунктах пропуска.

«Следующий проект будет реализован в районе поселка Забайкальск на границе с Китаем», – сказал генеральный директор предприятия Владимир Усачев.

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Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 га.

Резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет 2%. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от кадастровой стоимости.