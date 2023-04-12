ОДК перевела в цифру закупки материалов и изделий

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) «Ростеха» разработала и ввела в эксплуатацию новые цифровые решения для автоматизации бизнес-процессов. Новая информационная среда позволила избавиться от бумажного документооборота при закупках изделий и материалов, исключить возможность ошибки в заявках, упростить процесс их подачи. Об этом CNews сообщили представители ОДК.

Система введена в промышленную эксплуатацию на предприятиях «Объединенной двигателестроительной корпорации» – в производственном комплексе «Салют», ОМО имени П.И. Баранова, ВМЗ «Салют» и МКБ «Горизонт» – и обеспечивает работу свыше 80 подразделений этих предприятий.

«Функционал «1С:ERP» позволяет автоматизировать консолидацию плановых годовых заявок на закупки и оперативно формировать внеплановые закупки по нескольким предприятиям ОДК. Он интегрирован с электронным справочником КСУ НСИ Semantic и с информационной системой «Омега», которые содержат достоверные сведения по всей ранее приобретенной номенклатуре изделий и материалов, которая включает более 16 тыс. объектов, а также данные по имеющемуся оборудованию. Это позволяет пользователю при формировании заявки выбирать уже нормализованные экспертами ОДК позиции, а в случае их отсутствия – сделать оперативную заявку. Благодаря тому, что в справочнике содержатся исчерпывающие данные по имеющейся номенклатуре предприятий, функционал «1С:ERP» исключает возможность ошибки при формировании заявки», – отметил директор по цифровой трансформации АО «ОДК» Вячеслав Христолюбов.

Ранее в 2021-2022 гг. были автоматизированы процессы приобретения инструмента. Сейчас подобный функционал разрабатывается также для заказа запасных частей для службы главного энергетика и вспомогательных материалов для хозяйственных нужд предприятий.

В ОДК планируют распространить автоматизацию закупок на другие предприятия корпорации.

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АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.