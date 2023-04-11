«Шереметьево хэндлинг» внедрила систему EAM компании IBS

В рамках проекта по созданию единой автоматизированной системы управления предприятием на базе «1C:ERP» «Шереметьево хэндлинг» внедрила систему EAM компании IBS, которая обеспечивает эксплуатацию специального транспорта и оборудования.

Российский оператор наземного обслуживания воздушных судов и пассажиров «Шереметьево хэндлинг» запустил в опытно-промышленную эксплуатацию единую информационную систему управления компанией на базе «1С:ERP». В состав информационной системы вошел модуль управления техническим обслуживанием и ремонтами транспорта и оборудования, реализованный на базе продукта компании IBS «Система управления промышленными активами (ЕАМ) на платформе 1С: Предприятие 8». Модуль заменил ранее используемое ПО и стал частью комплексного интегрированного решения.

Внедрение модуля EAM осуществлялось компанией IBS в плотном сотрудничестве с проектной командой группы Т1, ответственной за внедрение основных функциональных блоков «1С:ERP», ИТ-блоком заказчика, а также дирекциями, отвечающими за эксплуатацию и ремонт транспорта «Шереметьево хэндлинг».

Уникальностью проекта стало то, что была реализована полностью автоматизированная система управления автотранспортом, построенная на алгоритме, определяющем доступность техники на основании данных о ее техническом состоянии и стадии ремонта. Особенность проекта — в реализации интеграции модуля EAM с модулем «1С: Управление автотранспортом», что позволило создать единое информационное пространство для эксплуатирующих и осуществляющих ремонт подразделений «Шереметьево хэндлинг».

Илья Кулаков, директор департамента автоматизации производства компании IBS, сказал: «Связка EAM и «1С:ERP» позволила компании в рамках единой информационной системы оперативно получать точные данные в реальном времени о состоянии техники, формировать прогноз расходов на обслуживание и ремонт, автоматически создавать заказы запчастей. За счет интеграции с основной платформой все данные автоматически попадают в финансовые модули системы. Мы смогли продемонстрировать, что отечественные решения по автоматизации сложных производственных процессов имеют высокий уровень развития и отлично показывают себя в решении практических задач».