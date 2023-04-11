CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Облака
|

Selectel предложил облачное решение для хостинга «Гособлака» и платформы «Гостех»

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, сообщил о получении аттестата соответствия требованиям ФСТЭК о защите информации для облачной инфраструктуры. Наличие аттестата подтверждает соответствие решения Selectel текущим требованиям по информационной безопасности к поставщикам инфраструктурных решений для государственной единой облачной платформы (ГЕОП, «Гособлако»), платформы «Гостех», а также отдельных государственных информационных систем (ГИС).

Selectel получил аттестат соответствия облачной инфраструктуры (облачных серверов и объектного хранилища S3) требованиям о защите информации в соответствии с 17 и 21 приказами ФСТЭК и специальным требованиям и рекомендациям (СТР-К) Гостехкомиссии.

В аттестованном облаке Selectel можно размещать: государственные информационные системы (ГИС) до первого класса защищенности (К1) включительно; информационные системы персональных данных (ИСПДн) до первого уровня защищенности (УЗ-1) включительно; автоматизированные системы (АС) в защищенном исполнении класса 1Г.

Наличие у Selectel аттестата на облачную инфраструктуру существенно упростит и ускорит процесс развертывания информационных систем для государственных организаций и их подрядчиков (например, интеграторов и разработчиков), которым требуется соответствие наивысшим стандартам безопасности хранения и обработки данных.

Физическая инфраструктура аттестованного облака находится в собственных дата-центрах Selectel. Для обеспечения безопасности и соответствия предъявляемым требованиям используются такие сертифицированные средства защиты информации, как межсетевые экраны, средства доверенной загрузки, защиты среды виртуализации, мониторинга информационной безопасности и другие.

Роман Красильников, руководитель направления по работе с государственными заказчиками Selectel, сказал: «Наличие аттестатов подтверждает соответствие Selectel текущим ИБ-требованиям к поставщикам инфраструктурных решений для «Гособлака» и «Гостех» — крупных проектов Минцифры по информатизации деятельности органов государственной власти разных уровней. Для Selectel запуск аттестованных облачных серверов — закономерное развитие линейки продуктов для государственных заказчиков. Ранее у нас уже была возможность размещать ГИСы на аттестованной инфраструктуре, выделенных «железных» серверах и частных виртуальных облаках, создание которых занимало от нескольких дней до нескольких месяцев. Аттестованное облако же позволяет предоставить вычислительные ресурсы для ГИС за минуты. Помимо развертывания аттестованного облака на нашей инфраструктуре, мы можем развернуть такое же облако на оборудовании заказчика — это решение особенно актуально для тех, кто ищет альтернативу средствам виртуализации ушедших с рынка вендоров, например, VMware или Microsoft».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ТАСС переезжает с решений Cisco, VMWare и Microsoft на российские продукты

В России создается Единый реестр воинского учета. Данные граждан туда будут сдавать работодатели, вузы, больницы и госорганы

Премия «Инновация года 2023»: начат отбор номинантов

Минцифры превращается в единого ИТ-закупщика для министерств

Как цифровая трансформация помогает пережить сложные времена

Власти изгнали из реестра российской электроники половину продукции, включая СХД на «Эльбрусах»

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM

Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще