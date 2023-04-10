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«Первый бит» перевел производителя стройматериалов «Фибратек» на 1С:ERP

Воронежский офис «Первого бита» помог лидеру российского рынка плоских конструкционных листов «Фибратек» решить проблемы с учетом и прийти к полной прослеживаемости производства. Об этом CNews сообщили представители «Первого бита».

В компании использовали две автономные системы «1С:ЗУП», сильно доработанную «1С:Управление торговлей», устаревшую «1С:Бухгалтерию» и новую «1С:ERP». Объединить этот «зоопарк» в единую модель собственными силами компании оказалось невозможным.

Команда воронежского офиса международного ИТ-интегратора «Первый бит» провела экспресс-обследование предприятия и пришла к выводу, что проще всего будет перевести весь учет в единую систему. Ей стала «1С:ERP Управление предприятием 2».

Чтобы сотрудники как можно раньше могли начать работать в новой системе, внедряли ее по блокам. Первым стал модуль CRM — и благодаря ему работа отдела продаж стала гораздо эффективнее: автоматизирован учет клиентов и истории взаимоотношений с ними, появилась воронка продаж, добавлены инструменты для контроля за работой менеджеров.

Затем автоматизировали кадровый учет. Раньше на учет рабочего время и расчет зарплаты уходило много сил, теперь же это происходит автоматически, а ручные операции сведены к минимуму.

В блоке продаж и закупок ввели контроль отгрузочных цен, планирование денежных поступлений, план-фактный анализ, автоматическое составление заявок на закупку, сравнение динамики цен у поставщиков, а также средства управления дебиторской и кредиторской задолженностью.

На производстве учет теперь ведется по партиям, причем номенклатура приведена в полное соответствие с документами поставщиков. Доступна полная прослеживаемость: всегда можно узнать, когда и каким специалистом была выпущена партия, какая у нее себестоимость, какие материалы были закуплены под эту партию, когда и по какой цене.

Во времена разрозненности используемых решений, интеркампани операции между разными юрлицами осуществлялись через обмен документами по ЭДО. Специалисты «Первого бита» не стали создавать интеграцию с нуля, а просто перенастроили ее под 1С:ERP. Это позволило сэкономить время и деньги заказчика.

Проект получилось осуществить на два месяца быстрее планового срока. Это стало возможным благодаря параллельной работе над разными задачами. В итоге компания успела полностью перейти на «1С:ERP» к началу 2023 финансового года — это значительно упростило регламентированный учет.

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Компания «Фибратек» производит листовые строительные материалы на основе хризотилцементного композита с 2016 г. Сегодня продукцию «Фибратек» оценили более чем в 65 регионах России и странах СНГ.

«Первый бит» — интегратор IT-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. У «Первого бита» более 250 тыс. постоянных клиентов с разными видами деятельности. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7000 специалистов.

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