«Гамма» повысила оборачиваемость запасов и ускорила исполнение заказов с помощью «1C:ERP»

Специалисты компании ИТРП автоматизировали работу производственного предприятия «Гамма». С помощью «1С:ERP» внедрено прогнозное планирование продаж, закупок, производства. Обеспечено оперативное снабжение производства сырьем, оборачиваемость склада повышена. Уменьшены отклонения в сроках поставок клиентам, сроки исполнения большинства заказов сокращены на 10% и более.

«Гамма» — группа компаний, основной вид деятельности которых — разработка, производство и продажа товаров для детского творчества, хобби, профессиональных художников на российский и зарубежный рынки. Ассортимент продукции составляет более 1,5 тыс. позиций. В секторе товаров для детского творчества и профессиональных художников компания «Гамма» контролирует до 40% всего объема российского канцелярского рынка.

Для успешной деятельности предприятию важно поддерживать необходимый запас сырья на складе, достоверно прогнозировать срок выпуска продукции по заказам, контролировать технологию и сроки производства.

Ранее в компании использовалась технологически и методически устаревшая информационная система. Задачи планирования и управления решались недостаточно оперативно: было сложно планировать обеспечение производства сырьем, прогнозировать сроки выпуска, анализировать структуру себестоимости, случалось, что выполнение заказов затягивалось.

Руководство поставило задачу — ускорить исполнение производственных заказов на имеющихся ресурсах. Требовалось нормализовать и унифицировать нормативно-справочную информацию (НСИ), улучшить управление запасами, сократить сроки хранения сырья, повысить точность планирования выпуска продукции.

Партнером по проекту стала компания «Институт типовых решений — Производство» (ИТРП), которая уже успешно сотрудничает с группой компаний и специализируется на внедрении «1С:ERP» в производстве.

Первый этап проекта занял 4 месяца. За это время был организован оперативный учет материалов и готовой продукции на складах и в производстве, автоматизировано управление затратами и себестоимостью, регламентированный учет. В следующие полгода было внедрено прогнозное планирование продаж, закупок и производства. Новая система была развернута на 140 рабочих местах.

По итогам проекта оптимизировано планирование закупок: сырье для производства закупается своевременно и в требуемых объемах, по рассчитываемым в «1C:ERP» заказам на основании объемных планов производства и с учетом установленных параметров поддержания запасов. В результате сокращены простои на производстве в ожидании сырья, исполнение заказов ускорилось на 10% и более. Уменьшился срок хранения сырья на складах, оборачиваемость запасов повысилась.

Руководство и экономисты теперь могут оперативно анализировать себестоимость продукции по расширенной детализированной аналитике затрат. Это позволяет выявлять резервы для сокращения производственных затрат, что в перспективе будет способствовать росту маржинальной прибыли.

Повышена достоверность прогнозирования сроков выпуска продукции, отклонения в сроках поставок клиентам сокращены. Внедрен электронный документооборот с контрагентами, устранены имевшие ранее место задержки и ошибки в документах. В итоге лояльность клиентов в компании повысилась.

Унифицированная и нормализованная НСИ позволяет избежать потерь по причине пересортицы и ошибочных заказов некорректной номенклатуры, упрощает и ускоряет идентификацию номенклатуры для сотрудников складов и производства.

Руководитель управления учета и финансовых операций компании «Гамма» Татьяна Медина сказала: «Особенностью проекта было совмещение внедрения «1C:ERP» с реинжинирингом процессов внутри компании, с перераспределением обязанностей внутри и между отделами. Это позволило получить наилучшие результаты в достижении поставленных бизнес-целей. И в том числе достичь основную цель проекта: средствами автоматизации повысить производительность труда, уменьшить срок выполнения заказов, повысить оборачиваемость запасов».