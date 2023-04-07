Российский корпоративный мессенджер запустит сервис, работающий по принципам Chat GPT

Отечественный таск-мессенджер tada.team собирается интегрировать прототип сервиса на основе ИИ по аналогии с технологиями OpenAl. Текстовый помощник позволит пользователям запрашивать и оперативно получать информацию на актуальные вопросы бизнеса из открытых источников. Об этом CNews сообщили представители tada.team.

Команда российского корпоративного мессенджера tada.team готовится запустить «умного ассистента», который позволит получать быстрые ответы на прикладные вопросы бизнеса с помощью текстовых запросов. Именно так звучит задача, которую команда заявила в рамках международного конкурса на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации-2023», стартовавшего в марте 2023 г.

Участникам ИТ-состязания предстоит разработать сервис, который поможет быстрее решать различные задачи прямо внутри мессенджера. Например, получить информацию из открытых источников о работе и финансовых показателях конкурентов или уточнить вопрос о том, как отправить в отпуск специалиста, работающего по договору ГПХ. Это позволит бизнесу пользоваться услугами «умного консультанта», не опасаясь утечки персональных данных.

Как уточняют специалисты tada.team, разработать прототип умного корпоративного ассистента на основе ИИ можно, используя любой механизм фильтрации, будь то встроенные автоматизированные процессы или настройки внутри сервиса. Прототип может быть основан как на готовой нейросети вроде Chat GPT и Midjourney, так и создан с использованием других вариантов ИИ, API поисковых и других сервисов.

Создание прототипа помощника для бизнеса, работающего по принципам Chat GPT, безусловно, станет одной из самых интересных и амбициозных задач конкурса.

«Наша конечная задача абсолютно прозрачна — сделать корпоративные коммуникации и работу в целом, удобнее, легче, эффективнее и комфортнее, — сказал Андрей Демин, генеральный директор tada.team. — Внедрение в мессенджеры ИИ – абсолютный тренд этого года, думаю, что и следующего. Сегодня российские ИТ-сервисы стремятся выйти на один уровень с мировыми гигантами. Уверен, что создание умного сервиса станет для нас еще одним шагом к этому, а нашим пользователям станут доступны самые передовые технологии с нажатием всего лишь одной кнопки».

Оставить заявку на участие в хакатоне и попробовать свои силы могут представители front-, back-, fullstack-разработчики; data scientists, data-инженеры; UX/UI дизайнеры, product-, project-менеджеры; аналитики и маркетологи, ИТ-предприниматели. Также в конкурсе могут участвовать специалисты ИТ-сферы из любой страны мира, которым исполнилось 18 лет.

В 2023 г. в конкурсе заявлена 21 задача от государственных организаций и крупных коммерческих компаний, для каждой из которых будет выбрано три призера. На решение одной задачи выделен бюджет в размере 2 млн руб., а общий призовой фонд конкурса составляет 42 млн руб.

Организатором конкурса «Лидеры цифровой трансформации» выступает Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, а оператором – столичное Агентство инноваций. Агентство предлагает линейку программ для бизнеса на разных стадиях развития — от реализации идеи до момента, когда у компании есть готовый продукт и желание выйти на новые рынки. Проекты агентства помогают технологическим компаниям развиваться, тестировать и внедрять свои продукты, привлекать инвестиции, масштабироваться и находить крупных заказчиков.