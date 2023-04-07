CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Документооборот
|

Comindware вывела на рынок новое решение «Comindware СЭД»

Comindware объявила о выводе на рынок систем электронного документооборота нового решения – «Comindware СЭД». Место привычных маршрутов согласования заняли модели бизнес-процессов. Новый подход к автоматизации электронного документооборота должен помочь компаниям шире взглянуть на систему управления организацией и благодаря этому стать эффективней.

Многим компаниям часто не хватает традиционных функциональных возможностей СЭД, чтобы эффективно управлять теми бизнес-процессами, в которых документооборот создает большую нагрузку на бэк-офис. К таким процессам можно отнести закупки, управление заказами, управление объектом недвижимости. В последнем случае, как показывает опыт Comindware, порядка 50% всех трудозатрат приходится именно на работу с разными типами документов.

Для того, чтобы облегчить переход к процессной модели управления, в Comindware ЭДО был реализован визуальный конструктор бизнес-процессов. Система рассматривает документ, договор, приказ или служебную записку как один из объектов хранения и передачи данных. Любой объект в системе, наделенный данными, может быть произвольно связан с другим объектом с помощью визуальных Low-code-конструкторов. Таким образом карточка оборудования может быть связана, например, с группой договоров.

«Мы знаем, что документооборот не существует в вакууме. Документ всегда являются частью бизнес-процессов, но не единственной их составляющей. Достаточно взглянуть чуть шире, и сразу будет виден контекст, в котором существуют приказы, служебные записки и поручения. Наша цель дать компаниям не просто СЭД, а инструмент автоматизации бизнес-процессов. Это позволит сэкономить не только на цифровизации бумажного документооборота, но и на внедрении систем», – сказал Виталий Шпак, генеральный директор, Comindware.

В релизной версии продукта представлено пять главных направлений ЭДО: цифровое управление, моделирование организационно-штатной структуры, делопроизводство, договорная работа и поддержка внутреннего ЭДО.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Роснано» впервые наказало детище Чубайса, принесшее свыше 10 миллиардов убытка. Сумма взыскания: 700 тыс. рублей

Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля

Microsoft тайком продавала свой софт в Россию, игнорируя санкции. Власти США отомстят

МТС ищет, где купить зарубежное оборудование 5G

Россия вышла на второе место в мире по добыче криптовалют. Задействована мощность 1 ГВт

«Росатом» отменил строительство огромного ЦОДа на тысячи серверных стоек

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Тестируем нейросети для создания текстов на русском языке

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще