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«Столото» снизила затраты на ИТ-инфраструктуру на 30% благодаря миграции в облако Cloud

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» развернул системы, отвечающие за обработку выплат выигрышей и продаж типографских лотерейных билетов, на облачной платформе Cloud (ООО «Облачные технологии»).

«Столото» имеет одну из крупнейших в стране систем распространения, объединенную в единый IТ-ландшафт, который обеспечивает продажу электронных и типографских лотерейных билетов, а также выплату выигрышей. Несмотря на популярность электронных лотерейных билетов, многие люди по-прежнему выбирают типографские билеты. Чтобы повысить защищенность систем, отвечающих за обработку выплат и продаж таких билетов, «Столото» перенес их из зарубежного облака в облако Cloud.

«Проект по переносу систем «Столото» в облако Cloud требовал комплексного анализа и полного погружения нашей команды в особенности бизнеса заказчика. Именно такой клиентоцентричный подход, когда мы внимательнейшим образом фокусируемся на потребностях заказчика, а не только на своем продукте, в итоге помог нам провести процесс миграции в кратчайшие сроки, фактически за сутки. В целом же этот проект – яркий пример того, как российское облако помогает повысить защищенность и эффективность бизнеса заказчиков», — сказал Андрей Зотов, коммерческий директор Cloud.

Сейчас «Столото» использует все популярные облачные сервисы Cloud для хранения и анализа больших данных, работы с базами PostgreSQL, а также универсальную платформу Data As You Use, которая помогает создавать интеллектуальные системы обработки данных. В ближайшее время «Столото» планирует подключить и другие PaaS-сервисы Cloud, например, Cloud Container Engine на базе Kubernetes. Это поможет дополнительно повысить качество и скорость обслуживания клиентов.

«Бесшовный переход в российское облако нужно было осуществить в “горящие” сроки, сохранив стабильную работу критически важных сервисов. Мы провели анализ рынка и сделали выбор в пользу Cloud, так как у провайдера была одна из самых разветвленных систем дата-центров в России, – сказал Владимир Меркулов, заместитель директора по информационным технологиям многопрофильного холдинга S8 Capital (в который входит «Столото»). – Розничная сеть не почувствовала никаких связанных с миграцией издержек: продажи билетов и выплаты выигрышей не остановились, а все системы работали в обычном режиме. Кроме того, нам удалось повысить защищенность своих систем и на 30% снизить затраты на инфраструктуру. Благодаря тому, что все дата-центры Cloud расположены в России, у «Столото» появилась возможность развиваться в технологической сфере, реализуя ранее недоступные проекты. Например, снятие таких ограничений позволяет работать в дальнейшем над запуском маркетинговых акций и программ лояльности, которые учитывают персональные данные».

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