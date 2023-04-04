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«Инфосистемы джет» модернизировала центр управления сетями энергетической компании в Вологодской области

Специалисты ИТ-компании «Инфосистемы джет» оснастили диспетчерскую центра управления сетями Вологодской областной энергетической компании (ВОЭК) аудиовизуальным комплексом с видеостеной для работы диспетчеров. Эти решения позволили повысить качество коммуникации сотрудников и ускорить реакцию инженеров на сбои в электроснабжении региона.

В работе энергетической компании особенно важна скорость принятия решений для быстрого реагирования на сбои в электросети. Именно поэтому заказчик решил модернизировать центры управления сетями в Вологодской области и перевести их на цифровую платформу по диспетчерскому управлению энергоснабжением.

«Два года назад специалисты “Инфосистемы джет” установили ряд мультимедийных и инженерных решений в рамках модернизации нашего центра управления сетями в Вологде. Мы остались довольны результатом и поэтому снова обратились к нашим партнерам с задачей модернизировать центр управления сетями теперь уже в Череповце», ― сказал Алексей Новожилов, технический директор-первый заместитель генерального директора Вологодской областной энергетической компании.

Ранее диспетчеры череповецкого филиала получали всю информацию о работе сетей по телефону и вручную вносили ее в учетные журналы. Внедрение новой цифровой системы управления энергосетями существенно упростило работу сотрудников диспетчерской. На видеостене энергосхема отображается в понятном и удобном виде. Уведомления об отключениях электроснабжения появляются автоматически. Это решение также позволяет инженерам и диспетчерам работать в едином мультимедийном пространстве и быстро реагировать на возникающие сбои в электроснабжении.

«Центры управления сетями ВОЭК становятся более технологичными и отказоустойчивыми, что, в свою очередь, повышает надежность электро- и теплоснабжения региона. Если раньше диспетчеры обрабатывали всю входящую информацию вручную, то теперь это происходит в онлайн-режиме автоматически: система быстро собирает аналитику работы сети и прогнозирует возможные аварии. Всё интерактивно и наглядно», — отметил Алексей Гришин, директор по развитию бизнеса «Инфосистемы джет».

В рамках проекта специалисты ИТ-компании установили оборудование для видеоконференцсвязи (ВКС) и подключили диспетчерскую к корпоративной ВКС-системе, чтобы сотрудники филиала могли проводить оперативные совещания с коллегами из других городов с высоким качеством видео и звука. Сотрудники «Инфосистемы джет» также установили сенсорную панель для удобства и простоты управления мультимедийным комплексом в диспетчерской центра.

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