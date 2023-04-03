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«Систематика» завершила второй этап разработки аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining — Optimining

«Систематика» (входит в НКК) успешно завершила второй этап проекта «Разработка аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining «Свой РМ». Решение получило новое название Optimining и основную функциональность, необходимую и достаточную для анализа бизнес-процессов организаций.

В рамках второго этапа проекта основная работа велась над разработкой функциональности Optimining, которая обеспечивает получение знаний о структуре и поведении процесса из журналов событий, создаваемых информационными системами во время функционирования.

Функциональность Optimining отвечает на вопросы: как работают процессы на самом деле? Как работает каждый участок – офис, сотрудник, система? Что необходимо менять для роста производительности? Кто и как обходит правила? Что происходит с каждым конкретным экземпляром процесса? Степень отклонения от идеального маршрута, причины отклонений? Как повлияли изменения на показатели процесса?

Основная функциональность системы Optimining включает в себя: восстановление и отображение реальной карты процесса (графа процесса); визуализация различных KPI процесса в виде таблиц и графиков; сквозная фильтрация данных как на основе шагов процесса, так и на основе различных атрибутов рассматриваемого объекта; расчет временных показателей процесса с использованием различных рабочих календарей; визуализация прохождения этапов процесса в различных разрезах (в разрезе систем, подразделений и т.д.); выгрузка данных в различных форматах (excel, csv).

Проект относится к приоритетному направлению поддержки «Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, в том числе в части систем бизнес-анализа (BI, ETL, EDW, OLAP, Data Mining, DSS). Система Optimining разрабатывается для работы в защищенном контуре заказчика (формат “On-Premise”), в дальнейшем будет реализована облачная версия.

Проект реализуется при поддержке Российского фонда развития информационных технологий, входящего в группу государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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