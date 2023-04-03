«Ренессанс страхование» при поддержке Data Sapience перенесет систему монетизации клиентской базы на российскую платформу

«Ренессанс страхование» при поддержке ИТ-партнера Data Sapience перенесет центр монетизации клиентских данных с SAS Campaign Management на платформу CM Ocean.

CM Ocean – собственный продукт Data Sapience. ПО позволяет сегментировать клиентскую базу и настраивать автоматизированные, многошаговые, персонализированные маркетинговые кампании. Также предусмотрена возможность управления коммуникационной политикой, шаблонами сообщений и подключения модуля для более быстрых коммуникаций с клиентами на основе действий, совершенных в реальном времени через различные точки контакта, в том числе сайт, мобильное приложение и личный кабинет.

«Мы рассматривали различные альтернативные решения, представленные на российском рынке, которые смогут покрыть текущие бизнес-задачи в области монетизации клиентских данных. После пристального изучения вариантов мы остановились на CM Ocean от Data Sapience как наиболее комфортной альтернативе», – отметил Андрей Турунов, управляющий директор департамента клиентского опыта «Ренессанс страхование».

По словам Алексея Рундасова, коммерческого директора Data Sapience, CM Ocean использует лучшие технологии, которые были представлены в SAS.

«CM Ocean – enterprise-решение, которое закрывает все потребности нашего бизнес-партнера в области монетизации клиентских данных. При создании платформы мы вложили в нее все лучшее, что было и есть в SAS, в то же время дополнив и обогатив ее модульной архитектурой, более тонкой настройкой под потребности клиента. Это позволило расширить область применения платформы и использовать ее как в компаниях, где нужно полное покрытие функционала «с нуля», так и в более развитых компаниях, в которых возможно подключить уже имеющийся функционал к платформе», – сказал Алексей Рундасов.

После миграции системы монетизации клиентских данных на CM Ocean партнеры планируют подключить новые модули ПО, направленные на повышение скорости и персонализации коммуникаций с клиентами, а также на оптимизацию и масштабирование процесса.