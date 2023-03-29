CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«ЦМД-софт» поддерживает SAP Business One российского офиса Giovenzana

Российская «дочка» ООО «Джи ти ар» международной компании Giovenzana International B.V. эксплуатирует SAP Business One при консалтинговой поддержке ИТ-компании «ЦМД-софт». Проект внедрения ERP-системы был завершен в конце 2020 г. Решение обеспечило включение российского офиса Giovenzana в единое информационное пространство международной компании, обеспечивая ведение процессов российского бухгалтерского и налогового учета. Об этом CNews сообщили представители «ЦМД-софт».

Головной офис компании Giovenzana International B.V. использует SAP Business One, что однозначно предопределяет выбор данной ERP-системы для стандартизации подходов к управлению бизнес-процессами дочерних компаний.

Типичным критерием успешности внедрения проектов развертывания ERP по стандартам головной западной компании является возможность сдачи российской налоговой отчетности средствами самой системы. В целом проект охватил процессы продаж, закупок, товарное движение, бухгалтерский и налоговый учет по российскому законодательству и международным стандартам.

«В результате проекта, выполненного в партнерстве с «ЦМД-софт», наш главный офис имеет возможность отслеживать отгруженную нам продукцию, а также анализировать и прогнозировать спрос на производство и поставку. Головная компания получает консолидированные финансовые отчеты без их предварительной подготовки с нашей стороны. «ЦМД-софт» после внедрения обеспечивает сопровождение системы SAP Business One, в частности, оказывает услуги адаптации настроек учетной политики изменений законодательства России и форматов выгрузки налоговых деклараций», - сказала Анна Закурдаева, генеральный директор ООО «Джи ти ар».

«В ходе проекта в компании «Джи ти ар» была внедрена одна из последних версий SAP Business One. В базовой ERP-системе реализованы доработки в области автоматизации российского бухгалтерского и налогового учета. В рамках локализации SAP Business One объединенной проектной командой были продуманы различные нюансы формирования налоговой отчетности и создания актуальных форматов деклараций. Выполненная работа стала основой для последующего сопровождения ERP-системы», - отметила Ольга Орлова, исполнительный директор АО «ЦМД-софт».

***

Giovenzana International B.V. основана в Италии в 1952 г, работает в области компонентов безопасности для промышленных технологий. В 1970-х годах Giovenzana начала свой путь интернационализации путем открытия новых европейских и международных рынков. Компания продает свою продукцию в 75 стран.

«ЦМД-софт» разрабатывает, внедряет и сопровождает бизнес-решения на базе CRM, BPM, BI, ECM, СЭД, ERP-систем, а также мобильные приложения и портальные решения собственной разработки. Свыше 25 лет «ЦМД-софт» оказывает методическую и технологическую поддержку проектов создания информационных систем для повышения качества клиентского обслуживания и оптимизации внутренних затрат.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава российского SAP уволился, чтобы возглавить компанию по техподдержке

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

Власти потратят 1,6 млрд руб. на систему выдачи «цифровых документов об образовании онлайн»

Как получить экономический эффект от внедрения ИИ

Как оптимизировать ИТ-инфраструктуру в новых условиях

Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM

10 главных мифов об электромобилях

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще