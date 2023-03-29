«ЦМД-софт» поддерживает SAP Business One российского офиса Giovenzana

Российская «дочка» ООО «Джи ти ар» международной компании Giovenzana International B.V. эксплуатирует SAP Business One при консалтинговой поддержке ИТ-компании «ЦМД-софт». Проект внедрения ERP-системы был завершен в конце 2020 г. Решение обеспечило включение российского офиса Giovenzana в единое информационное пространство международной компании, обеспечивая ведение процессов российского бухгалтерского и налогового учета. Об этом CNews сообщили представители «ЦМД-софт».

Головной офис компании Giovenzana International B.V. использует SAP Business One, что однозначно предопределяет выбор данной ERP-системы для стандартизации подходов к управлению бизнес-процессами дочерних компаний.

Типичным критерием успешности внедрения проектов развертывания ERP по стандартам головной западной компании является возможность сдачи российской налоговой отчетности средствами самой системы. В целом проект охватил процессы продаж, закупок, товарное движение, бухгалтерский и налоговый учет по российскому законодательству и международным стандартам.

«В результате проекта, выполненного в партнерстве с «ЦМД-софт», наш главный офис имеет возможность отслеживать отгруженную нам продукцию, а также анализировать и прогнозировать спрос на производство и поставку. Головная компания получает консолидированные финансовые отчеты без их предварительной подготовки с нашей стороны. «ЦМД-софт» после внедрения обеспечивает сопровождение системы SAP Business One, в частности, оказывает услуги адаптации настроек учетной политики изменений законодательства России и форматов выгрузки налоговых деклараций», - сказала Анна Закурдаева, генеральный директор ООО «Джи ти ар».

«В ходе проекта в компании «Джи ти ар» была внедрена одна из последних версий SAP Business One. В базовой ERP-системе реализованы доработки в области автоматизации российского бухгалтерского и налогового учета. В рамках локализации SAP Business One объединенной проектной командой были продуманы различные нюансы формирования налоговой отчетности и создания актуальных форматов деклараций. Выполненная работа стала основой для последующего сопровождения ERP-системы», - отметила Ольга Орлова, исполнительный директор АО «ЦМД-софт».

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Giovenzana International B.V. основана в Италии в 1952 г, работает в области компонентов безопасности для промышленных технологий. В 1970-х годах Giovenzana начала свой путь интернационализации путем открытия новых европейских и международных рынков. Компания продает свою продукцию в 75 стран.

«ЦМД-софт» разрабатывает, внедряет и сопровождает бизнес-решения на базе CRM, BPM, BI, ECM, СЭД, ERP-систем, а также мобильные приложения и портальные решения собственной разработки. Свыше 25 лет «ЦМД-софт» оказывает методическую и технологическую поддержку проектов создания информационных систем для повышения качества клиентского обслуживания и оптимизации внутренних затрат.