Торговая сеть «Верный» перешла на систему управления логистикой на базе «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП»

Торговая сеть «Верный» перешла на современную систему управления логистикой. На базе программного продукта «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» выстроена единая система бесперебойного снабжения 1140 универсамов сети «Верный». Решение выпущено фирмой «1С» совместно с центром разработки «1С Рарус».

Сеть «Верный» — федеральная торговая компания. Сеть представлена в 4 федеральных округах страны: Центральном, Северо Западном, Приволжском и Уральском. Под брендом «Верный» открыто более 1140 магазинов, численность сотрудников сети превышает 13000 человек. У компании четыре собственных распределительных центра и один арендованный.

Товары в магазины сети доставляются силами собственного автопарка, который состоит из 300 автомобилей. Отдел логистики получает за день более 1000 заказов на перевозку. Ежегодно с пяти складов совершается более 100000 рейсов.

Вместе с увеличением количества торговых точек выросла нагрузка на отдел транспортной логистики. Прошлая система управления логистикой устарела, а объем накопленных данных замедлял работу. Были сложности с масштабированием и интеграцией со сторонними сервисами и системами мониторинга транспорта. Доработки под растущие бизнес требования и поддержка обновлений требовали высоких затрат.

Для увеличения производительности департамента логистики было решено перейти на современную, надежную и производительную систему, которую можно развивать, масштабировать.

Магазины сети работают каждый день, без праздников и выходных. На базе программного продукта «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» выстроена единая система бесперебойного снабжения магазинов сети «Верный».

По итогам проекта ускорен процесс маршрутизации рейсов. Заказы магазинов на доставку загружаются через WMS систему в «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом», затем распределяются в маршрутные листы. По маршрутным листам создаются и выписываются путевые листы, в том числе при помощи пакетной выписки.

Снижены на 50% трудозатраты на контроль отслеживания потерь топлива и отклонения от маршрутов. Интеграция с системой мониторинга Omnicomm помогает отслеживать координаты автомобилей, контролировать пробег и расход топлива, загружать сведения по заправкам и событиям. Настроена интеграция с процессинговым центром «Газпромнефти» для детализации заправок в режиме онлайн.

Стал прозрачным учет запасных частей. Появился инструмент контроля ситуации по установленным двигателям, шинам, аккумуляторам и даже аптечкам. Программа напоминает о снижении количества неснижаемых остатков запчастей и необходимости пополнить запасы.

Введен учет ремонтов автомобилей. Система анализирует заявки на ремонт и расход средств на поддержку и обновление автопарка. Руководство видит, какие транспортные средства наиболее убыточные, и принимает решения о дальнейших действиях.

Организован учет техобслуживания. Механикам приходит уведомление о приближающихся сроках ТО, автоматически формируется заявка на сервис автомобиля. Менеджер по логистике не может выбрать и отправить такую машину в рейс. Таким образом, повышается безопасность перевозок. Отсутствие межсервисных интервалов минимизирует издержки простоя торговой сети.

Выявлены следующие улучшения показателей обслуживания торговой сети: уровень сервиса доставки магазинов (своевременность доставки в каждый магазин) повысился более чем нам 5% уровень утилизации фургонов (эффективность загрузки транспорта) увеличился более чем на 4%.

Александр Олейник, директор по логистике сети «Верный», сказал: «В результате цифровизации логистики сети на базе «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» мы получили набор действенных и результативных инструментов управления транспортом. Мы наладили контроль за работой ремонтных мастерских, расходом ГСМ, получаем точную информацию по эксплуатации транспортных средств в рейсах. Цифровизация логистики и управления автотранспортом позволила учитывать те операции, которые до этого были на ручном контроле. Оптимизировано управление логистикой, при этом удалось снизить расходы на поддержку, обновление и доработку системы. В планах запустить подсистему управления персоналом, которая позволит вести табель расчета зарплаты, фиксировать рабочие смены и переработки, контролировать выход водителей на линии и соблюдение графиков сменности. Планируется настроить интеграцию с «1С:Бухгалтерией», чтобы при поступлении автозапчастей и получении электронных документов от поставщиков в подсистеме «Гараж» формировались автоматические заявки на оплату».