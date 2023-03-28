EFSOL Oblako предоставила отказоустойчивую инфраструктуру «1С» для «Дятьково»

Специалисты EFSOL Oblako спроектировали и настроили отказоустойчивую инфраструктуру для работы с «1С:Предприятие», благодаря чему учетная система «1С» компании «Дятьково» работает без сбоев. Об этом CNews сообщили представители EFSOL Oblako.

В EFSOL Oblako обратилась компания «Диэмай рус», которая специализируется на производстве мебели, известной под брендом «Дятьково». Основной задачей было обеспечение отказоустойчивости инфраструктуры сервисов «1С:Предприятие». Ключевыми проблемами, которые нужно было решить: низкая производительность текущей инфраструктуры и долгое время восстановления в случае сбоя, поскольку размер базы данных «1С» очень большой.

На базе сервисов EFSOL Oblako было реализовано следующее:

Построена кластерная ИТ-структура «1С» с использованием виртуальных серверов. Создан комплекс Web-серверов, серверов Application «1С» и системы репликации баз данных для реализации отказоустойчивости работы программного обеспечения. Аппаратные компоненты системы подобраны исходя из опыта компании EFSOL, а также рекомендаций фирмы «1С».

Проведена оптимизация запросов в базе данных. Произведено нагрузочное тестирование системы в целом. В результате, система работает в штатном режиме. В случае отказа одного из серверов, происходит автоматическое переключение на резерв.

Требуемый уровень отказоустойчивости «1С» обеспечен на стадии проектирования инфраструктуры. Минимальное время восстановления «1С» в случае отказа одной из нод подтверждено тестовыми испытаниями. Высокий уровень производительности «1С» для комфортной работы сотрудников компании клиента обеспечен современным серверным оборудованием. На момент публикации материала инфраструктура была предоставлена в рамках тестовой эксплуатации.