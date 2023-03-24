CorpSoft24 выпустила обновленную версию решения Rewtas-Z

CorpSoft24 обновила систему для мониторинга и учета рабочего времени сотрудников. Новая версия решения получила название Rewtas-Z. Оптимизация структуры данных и алгоритмов их обработки повысила быстродействие ПО, кроме того, система теперь доступна с любых мобильных платформ.

Система учета рабочего времени Rewtas (Remote Employee Working Time Accounting System) обладает расширенной функциональностью и возможностями для кастомизации. Она помогает руководителям компаний контролировать себестоимость и сроки выполнения работ, анализировать продуктивность работы сотрудников, а подчиненным – аргументированно обосновывать трудозатраты.

Система вышла на рынок в 2020 г. во время пандемии, а в 2021 г/ была доработана и получила продвинутые инструменты аналитики, на базе которых в Rewtas появился «единый центр управления работами» (через него руководители разного уровня могут оперативно контролировать выполнение задач).

«Мы постоянно общаемся с клиентами Rewtas и собираем обратную связь о продукте, кроме того, сами используем его в нашей компании. Поэтому идеи для улучшения системы и ее доработки возникают постоянно. Главной целью очередного обновления стал запуск интерфейса 2.0, еще более удобного для пользователей и владельцев бизнеса. Именно удобство и простота работы с системой помогают сотрудникам преодолеть психологическое сопротивление в процессе учета рабочего времени», — отметил Иван Болгар, директор по развитию CorpSoft24.

Одна из ключевых особенностей интерфейса Rewtas-Z – режим одного окна. Просмотр актуальных задач, планировщик, история выполнения – вся информация теперь сосредоточена на едином экране в виде блоков.

Разработчики учли также, что некоторым сотрудникам было неудобно фиксировать рабочее время с помощью «таймтрекера». В качестве альтернативы в Rewtas появился инструмент timesheet (табель учета рабочего времени). Пользователям, которые ставят задачи, например, руководителям подразделений, предназначен новый механизм дублирования задач. Доработан механизм дочерних задач, позволяющий отображать группу задач в виде диаграммы Ганта или дорожной карты.

Разработчики CorpSoft24 обновили конфигурацию СУБД Rewtas, что ускорило отклик от системы. Новая версия Rewtas-Z доступна с любых мобильных платформ, что дает возможность использовать систему как на десктопе, так и на телефоне или планшете.

«Интерфейс – традиционно узкое место российских программных продуктов, мы хотим изменить этот тренд. Мы считаем юзабилити важной частью корпоративного ПО. Зачастую удобство работы в системе способствует получению эффекта от цифровизации, на который рассчитывала компания при внедрении софта», — сказал Иван Болгар.

Специалисты CorpSoft24 также разрабатывают механизм дэшбордов, который появится в следующем обновлении Rewtas: он позволить руководителям преднастраивать отображение аналитической информации и держать все необходимые данные по контролю рабочего времени сотрудников под рукой.