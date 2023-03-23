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НТЦ «Модуль» открыл удаленный доступ к своим продуктам

Научно-технический центр «Модуль» открыл удаленный доступ (УД) к следующим продуктам: семейство модулей на базе нейропроцессора К1879ВМ8Я: NM Card Mini, NM Mezzo Mini, МС127.05 (ОС Windows/ОС Linux); модуль на базе нейропроцессора К1879ВМ6Я: МС121.01 (ОС Windows/ ОС Linux); модуль на базе нейропроцессора К1879ВМ5Я: МС76.07 (ОС Windows).

Удаленный доступ позволит познакомиться с программно-аппаратными решениями на базе ядра NeuroMatrix (NMC), а именно: ознакомиться со средствами разработки и отладки (SDK) для ядер ARM и NMC; опробовать работу специализированных библиотек NMC для векторно-матричных вычислений, базовых функций, линейной алгебры, а также цифровой обработки сигналов и изображений; поработать со специальным компилятором обученных нейронных сетей NeuroMatrix Deep Learning (NMDL) с графическим интерфейсом; отработать методологию запуска общего С/С++ кода на ядрах ARM и NMC.

Пользователи могут самостоятельно оценить производительность реализации собственных нейросетевых решений в NMDL по следующим параметрам: частота обработки входных кадров (FPS) для различных режимов работы процессора; задержка до получения обработанного кадра (latency) для различных режимов работы процессора.

Руководитель отдела маркетинга «НТЦ» Модуль» Халиль Эль-Хажж сказал: «Ни для кого не секрет, что спрос на радиоэлектронную продукцию российского производства за последний год вырос в разы. При этом пользователь предпочитает перед покупкой протестировать изделие как можно быстрее и без оформления большого количества документов. Удаленный доступ позволяет опробовать интересующие устройства в работе, ознакомиться с программно-аппаратными решениями на базе отечественного ядра NeuroMatrix и сделать все это оперативно, без лишней бумажной волокиты. Более того, УД освобождает клиента от организации рабочего места – оно уже оборудовано и настроено (это экономит время и деньги), а также дает возможность получить оперативную консультацию службы технической поддержки нашей компании».

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