Специалисты «1С» провели нагрузочное тестирование «1С:CRM»

Специалисты фирмы «1С» провели нагрузочное тестирование «1С:CRM», по результатам которого система продемонстрировала высокую стабильность, работоспособность и устойчивость при одновременной работе 5 тыс. пользователей. Это подтверждает, что решения линейки «1С:CRM» могут успешно применяться в крупных компаниях для обеспечения совместной работы большого количества сотрудников.

«1С:CRM» – линейка решений, выпускаемая фирмой «1С» совместно c центром разработки «1С-Рарус» для автоматизации управления взаимоотношениями с клиентами в компаниях различного масштаба и сфер деятельности. В «1С:CRM» реализован ряд функций, учитывающих потребности компаний крупного бизнеса: инструменты управления проектами и процессами в компании; интеграция с корпоративными системами; работа из единого интерфейса и другая функциональность. Подробно с описанием возможностей продукта можно ознакомиться на портале отраслевых и специализированных решений «1С».

CRM-решения на платформе «1С:Предприятие» выпускаются более 16 лет. Свыше 8 тыс. компаний России и стран СНГ внедрили и используют решения «1С:CRM» в своей ежедневной работе.

За последние годы присутствие 1С:CRM в корпоративном секторе заметно расширилось. В числе пользователей «Атомэнергомаш», РЖД, РУДН, «Автоваз», «Русклимат», «Метро кэш энд керри», «Вертолеты России», «Москворечье трейдинг», ТАСС, «Сбербанк факторинг», ФСК, «Грейн холдинг» и др.

Для обеспечения высокого технологического качества при одновременной работе большого числа пользователей фирма «1С» совместно с «1С-Рарус» провела нагрузочное тестирование. Перед проектной командой были поставлены задачи: реализовать максимально приближенный к реальным условиям сценарий одновременной работы 5 тыс. пользователей в одной базе; выявить и устранить возможные узкие места, связанные с параллельной работой пользователей; обеспечить бесперебойную работу и устойчивость системы, а также отсутствие технологических ошибок.

Тестирование выполняли ведущие специалисты фирмы «1С», которые отвечают за обеспечение качественной работы решений «1С» у корпоративных клиентов и разработку системы «1С:Корпоративный инструментальный пакет» («1С:КИП»), а также имеют большой практический опыт реализации проектов ЦКТП для корпоративных клиентов.

Для моделирования работы пользователей применялся инструмент «Тест-центр», входящий в состав продукта «1С:КИП». Нагрузочный стенд представлял собой кластер, работающий на платформе «1С:Предприятие» версии 8.3.22.

Выбранный сценарий имитировал реальную нагрузку на систему и воспроизводил повседневную работу менеджеров: создание «профиля» клиента, переписку с клиентами, планирование и регистрацию обращений, встреч, сделок и других взаимодействий.

Было выполнено несколько итераций нагрузочных тестов, в ходе которых специалисты «1С» выявляли узкие места и формировали рекомендации по оптимизации прикладного кода конфигурации, а разработчики «1С-Рарус» вырабатывали решения и применяли их, улучшая характеристики и показатели работы продукта. В январе 2023 г. состоялся релиз 3.1.25, в котором реализованы изменения и улучшения, повышающие производительность системы.

Итогом совместных работ стало успешное нагрузочное тестирование «1С:CRM» на 5 тыс. пользователей, которое показало стабильную и устойчивую работу системы под большой нагрузкой и отсутствие технологических ошибок (например, ошибок конфликтов блокировок при параллельной работе пользователей). Полученные результаты тестирования используются для дальнейшего совершенствования «1С:CRM», в том числе для улучшения показателей целевой скорости ключевых операций.