Вышла новая версия «Appius-PLM УЖЦИ 2023» с единой БД для «1C:ERP»

«Аппиус» выпустила новую версию системы «Appius-PLM Управление жизненным циклом изделия». Особое внимание при разработке версии Appius-PLM УЖЦИ 2023 было уделено развитию функциональности электронной подписи документации (ЭП), автоматической генерации и выводу штампов, печатей и QR-кодов на PDF-файлы, адаптации и совершенствованию модуля «Умное нормирование», расширению функциональности ERP-компонента при подготовке данных и их передаче в учетную систему, а также дополнению функциональности интеграции с CAD/ECAD-системами.

Теперь для согласования разработанных структур пользователи могут устанавливать ЭП после настройки списка согласующих инициатором. Функция также распространяется и на установку ЭП для набора файлов документации. Дополнительно предусмотрена проверка на выполнение обязательства по подписанию. Завершение бизнес-процесса будет невозможно без ЭП.

В версии «Appius-PLM УЖЦИ 2023» появилась новая функциональность, предоставляющая инструменты для формирования штампов на электронных документах формата PDF. Обработка «Добавление штампов к файлам PDF» отвечает за нанесение настраиваемого штампа, который доступен в трех видах: изображение, QR-код и векторный.

Расширение, отвечающее за обмен с «1C:ERP», теперь адаптировано для работы на Linux-серверах. Дополнительно предусмотрен вариант, позволяющий производить автоматическую регистрацию изменений для обмена на стороне учетной системы.

В новой версии Appius-PLM можно использовать справочные таблицы в качестве инструмента автоматического создания моделей расчета. Это применимо как для организации умного нормирования, так и для создания моделей конфигурируемой продукции. Дополнительно разработана функция выгрузки и загрузки шаблонов технологических операций совместно с моделями расчетов. Это позволит переносить из одной базы в другую модели конфигуратора, а также шаблоны технологических операций, используемые при работе с модулем «Умное нормирование».

Для PLM-компонента к Altium Designer реализован инструмент работы с вариантами, который позволит связать ревизионной связью все исполнения проекта. Предусмотрена работа с любыми параметрами электрорадиоэлементов и их обновление при изменении, а также загрузка всех сопутствующих файлов проекта.

PLM-компонент к SolidWorks получил дополнение, которое позволит создавать элементы непосредственно в базе данных с присвоением основных параметров и проверкой уникальности до сохранения файла в Appius-PLM.

В PLM-компоненте к «Компас-3D» теперь можно выбирать вариант загрузки чертежей в формате PDF, формируемых на основе оригинальных форматов.

Обновление до версии «Appius-PLM УЖЦИ 2023» для ERP возможно с версии «Appius-PLM УЖЦИ» 2022.01 и выше, предоставляется в рамках действующей техподдержки.