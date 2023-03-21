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«Транс-телематика» внедряет инновационную онлайн-систему диагностики – «Техновизор» на станции Мурманск

В целях повышения безопасности на сети ОАО «РЖД» компания «Транс-телематика» (входит в концерн «Телематика») внедряет на железнодорожных станциях систему автоматизированного визуального контроля технических характеристик подвижного состава «Техновизор». На сегодняшний день данной системой оборудованы пять железнодорожных станций в разных регионах страны. Об этом CNews сообщили представители концерна «Телематика».

Система «Техновизор» разработана АО «НИИАС» – институтом холдинга «РЖД» при производственно-технологическом сотрудничестве с компанией «Транс-телематика». Она позволяет контролировать техническое состояние узлов подвижного состава в автоматическом режиме, в режиме реального времени фиксировать такие неисправности, как отсутствие, неравномерность износа или недостаточная толщина тормозных колодок, завышение или занижение фрикционных клиньев и другие параметры. Данные о выявленных неполадках позволяют предотвратить выход неисправного вагона на линию, а также своевременно отправить его на сервисное обслуживание, что повышает безопасность на железной дороге и оптимизирует работу станции. Система выявляет неисправности в три раза эффективнее человека.

Система «Техновизор» внедрена на станциях Новороссийск (Северо-Кавказская ж.д.), Зелецино (Горьковская ж.д.), Смоленск (Московская ж.д.), Курбакинская (Московская ж.д.) и Комсомольск-на-Амуре (Дальневосточная ж.д.). На станции Мурманск (Октябрьская ж.д.) в настоящее время завершены пусконаладочные работы.

«Безопасность железнодорожных перевозок и предупреждение опасных ситуаций остается абсолютным приоритетом для ОАО «РЖД», что, безусловно, входит и в систему ценностей компании «Транс-телематика». Поэтому наша команда высококвалифицированных инженеров совместно с экспертами АО «НИИАС» продолжит работу над проектом «Техновизор», расширяя зону применения системы и совершенствуя ее функционал», – сказал Александр Овлашенко, генеральный директор компании «Транс-телематика».

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Компания «Транс-телематика» (входит в концерн «Телематика») ведет деятельность в области цифровизации и роботизации технологических процессов на железнодорожном транспорте. Компания выполняет полный цикл работ от создания и внедрения продуктов до их последующего обслуживания.

Концерн «Телематика» – разработчик решений в области интеллектуальных транспортных систем. Концерн ведет свою деятельность на рынке телематических услуг России, СНГ, Азии и Латинской Америки. Технологии компании сфокусированы в следующих стратегических областях: интеллектуальные транспортные системы, решения для платных автомагистралей, системы весогабаритного контроля, цифровизация железнодорожного транспорта, инфраструктура для «умных» дорог, беспилотные мультимодальные грузовые автомобильные и железнодорожные перевозки, в том числе в рамках международных транзитных коридоров.

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